Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року

Nintendo оприлюднила нові фінансові результати, згідно з якими популярність Switch 2 перевищила попередні очікування.

Деталі

Nintendo оприлюднила свої останні фінансові результати, згідно з якими, до завершення у березні 2026-го, фінансового року прогноз продажів ігрової консолі Switch досягне 19 мільйонів одиниць.

Після запуску продажів Switch 2 в червні, було реалізовано 10,36 мільйона консолей. Понад 4,5 мільйонів було продано в останній звітний період.

До кінця вересня Nintendo продала понад 10 мільйонів одиниць Switch 2, завдяки популярності картингова гоночної гри "Mario Kart World" та пригодницької "Donkey Kong Bonanza".

Рентабельність операційного прибутку компанії за перше півріччя склала 13,2%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року - це понад 23%.

Довідка

За статистикою, Switch 2 є наразі найшвидше продаваною ігровою консоллю у світі. Також повідомляється, що Switch досягла 154,01 мільйона продажів за весь час.

Найуспішнішою консоллю Nintendo залишається DS - портативна гральна система, випущена у 2004 та 2005 роках.

Нагадаємо

У серпні стало відомо, що довгоочікувані ігри "Elden Ring" та "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 працюють нестабільно.

Коментар ютуб-користувача EpicNNG: "Borderlands 4 на Switch 2 ледве могла працювати зі швидкістю 30 кадрів в секунду з чотирма ворогами на екрані в режимі док-станції. У неї була жахлива затримка введення, а роздільна здатність рендерингу, здається, була повністю знижена".

