Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року

Ексклюзив
14:17 • 3874 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9808 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10253 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12123 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12950 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19795 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41643 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24019 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену

Ексклюзив

14:17 • 3874 перегляди

14:17 • 3874 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4292 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості

13:39 • 9804 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні

4 листопада, 07:25 • 41642 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35300 перегляди
Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Nintendo підвищила прогноз продажів Switch 2 до 19 мільйонів одиниць до березня 2026 року. Компанія вже реалізувала 10,36 мільйона консолей з червня, завдяки успіху ігор "Mario Kart World" та "Donkey Kong Bonanza".

Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року

Nintendo оприлюднила нові фінансові результати, згідно з якими популярність Switch 2 перевищила попередні очікування. 

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Nintendo оприлюднила свої останні фінансові результати, згідно з якими, до завершення у березні 2026-го, фінансового року прогноз продажів ігрової консолі Switch досягне 19 мільйонів одиниць.

Після запуску продажів Switch 2 в червні, було реалізовано 10,36 мільйона консолей. Понад 4,5 мільйонів було продано в останній звітний період.

До кінця вересня Nintendo продала понад 10 мільйонів одиниць Switch 2, завдяки популярності картингова гоночної гри "Mario Kart World" та пригодницької "Donkey Kong Bonanza".

Рентабельність операційного прибутку компанії за перше півріччя склала 13,2%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року - це понад 23%.

Довідка

За статистикою, Switch 2 є наразі найшвидше продаваною ігровою консоллю у світі. Також повідомляється, що Switch досягла 154,01 мільйона продажів за весь час. 

Найуспішнішою консоллю Nintendo залишається DS  - портативна гральна система, випущена у 2004 та 2005 роках.

Нагадаємо

У серпні стало відомо, що довгоочікувані ігри "Elden Ring" та "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 працюють нестабільно.

Коментар ютуб-користувача EpicNNG: "Borderlands 4 на Switch 2 ледве могла працювати зі швидкістю 30 кадрів в секунду з чотирма ворогами на екрані в режимі док-станції. У неї була жахлива затримка введення, а роздільна здатність рендерингу, здається, була повністю знижена".

Ігрові консолі Nintendo Switch 2 та Sony PS5 можуть подорожчати через мита Трампа11.04.25, 14:09 • 3931 перегляд

Ігор Тележніков

ЕкономікаТехнології
Техніка