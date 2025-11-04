ukenru
Эксклюзив
14:17 • 1104 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 5226 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 8034 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10927 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 11956 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19454 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 40583 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23905 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 80980 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
3 ноября, 15:27 • 46235 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Мировой рекорд: Nintendo прогнозирует почти 20 миллионов продаж Switch 2 к 2026 году

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Nintendo повысила прогноз продаж Switch 2 до 19 миллионов единиц к марту 2026 года. Компания уже реализовала 10,36 миллиона консолей с июня благодаря успеху игр "Mario Kart World" и "Donkey Kong Bonanza".

Мировой рекорд: Nintendo прогнозирует почти 20 миллионов продаж Switch 2 к 2026 году

Nintendo обнародовала новые финансовые результаты, согласно которым популярность Switch 2 превысила предыдущие ожидания.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Подробности

Nintendo обнародовала свои последние финансовые результаты, согласно которым, до завершения в марте 2026 года, финансового года прогноз продаж игровой консоли Switch достигнет 19 миллионов единиц.

После запуска продаж Switch 2 в июне было реализовано 10,36 миллиона консолей. Более 4,5 миллионов было продано в последний отчетный период.

К концу сентября Nintendo продала более 10 миллионов единиц Switch 2, благодаря популярности картинговой гоночной игры "Mario Kart World" и приключенческой "Donkey Kong Bonanza".

Рентабельность операционной прибыли компании за первое полугодие составила 13,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года - это более 23%.

Справка

По статистике, Switch 2 является на данный момент самой быстро продаваемой игровой консолью в мире. Также сообщается, что Switch достигла 154,01 миллиона продаж за все время.

Самой успешной консолью Nintendo остается DS - портативная игровая система, выпущенная в 2004 и 2005 годах.

Напомним

В августе стало известно, что долгожданные игры "Elden Ring" и "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 работают нестабильно.

Комментарий ютуб-пользователя EpicNNG: "Borderlands 4 на Switch 2 едва могла работать со скоростью 30 кадров в секунду с четырьмя врагами на экране в режиме док-станции. У нее была ужасная задержка ввода, а разрешение рендеринга, кажется, было полностью снижено".

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
Техника