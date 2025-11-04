Мировой рекорд: Nintendo прогнозирует почти 20 миллионов продаж Switch 2 к 2026 году

Nintendo обнародовала новые финансовые результаты, согласно которым популярность Switch 2 превысила предыдущие ожидания.

Подробности

Nintendo обнародовала свои последние финансовые результаты, согласно которым, до завершения в марте 2026 года, финансового года прогноз продаж игровой консоли Switch достигнет 19 миллионов единиц.

После запуска продаж Switch 2 в июне было реализовано 10,36 миллиона консолей. Более 4,5 миллионов было продано в последний отчетный период.

К концу сентября Nintendo продала более 10 миллионов единиц Switch 2, благодаря популярности картинговой гоночной игры "Mario Kart World" и приключенческой "Donkey Kong Bonanza".

Рентабельность операционной прибыли компании за первое полугодие составила 13,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года - это более 23%.

Справка

По статистике, Switch 2 является на данный момент самой быстро продаваемой игровой консолью в мире. Также сообщается, что Switch достигла 154,01 миллиона продаж за все время.

Самой успешной консолью Nintendo остается DS - портативная игровая система, выпущенная в 2004 и 2005 годах.

Напомним

В августе стало известно, что долгожданные игры "Elden Ring" и "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 работают нестабильно.

Комментарий ютуб-пользователя EpicNNG: "Borderlands 4 на Switch 2 едва могла работать со скоростью 30 кадров в секунду с четырьмя врагами на экране в режиме док-станции. У нее была ужасная задержка ввода, а разрешение рендеринга, кажется, было полностью снижено".

