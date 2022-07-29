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Світовий банк відмовив в новому фінансуванні збанкрутілій Шрі-Ланці

Світовий банк відмовив в новому фінансуванні збанкрутілій Шрі-Ланці

Київ • УНН

 • 102947 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Світовий банк заявив у п'ятницю, що не пропонуватиме нове фінансування Шрі-Ланці, якщо збанкрутіла острівна держава не проведе «глибокі структурні реформи» для стабілізації своєї економіки, що руйнується. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Шрі-Ланка пережила безпрецедентний спад, коли 22 мільйони людей місяцями страждали від нестачі продовольства та палива, постійних відключень електроенергії та нестримної інфляції.

Країна оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі 51 мільярд доларів у квітні, а масові протести на початку цього місяця змусили тодішнього президента Готабая Раджапаксу втекти з країни і піти у відставку.

Шрі-Ланка зараз веде переговори про фінансову допомогу з Міжнародним валютним фондом, але офіційні особи кажуть, що цей процес може тривати місяці.

Деталі

Світовий банк заявив, що стурбований впливом кризи на населення Шрі-Ланки, але не готовий надати кошти, допоки уряд не проведе необхідні реформи.

«Поки не буде створено адекватну макроекономічну політику, Світовий банк не планує пропонувати нове фінансування Шрі-Ланці», — йдеться у заяві кредитора.

«Це вимагає глибоких структурних реформ, спрямованих на економічну стабілізацію, а також на усунення корінних структурних причин, які спричинили цю кризу».

Світовий банк заявив, що вже перенаправив 160 мільйонів доларів із існуючих кредитів на фінансування терміново необхідних ліків, газу для приготування їжі та шкільного харчування.

Доповнення

У острівної держави закінчилася іноземна валюта для фінансування навіть найнеобхіднішого імпорту, а хронічний брак валюти викликав гнів громадськості.

Автомобілісти стоять у довгих чергах протягом кількох днів, щоб отримати нормований бензин, а урядовцям було наказано працювати з дому, щоб скоротити поїздки на роботу та заощадити паливо.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, криза змусила п'ять із кожних шести сімей Шрі-Ланки купувати продукти нижчої якості, в деяких випадках, взагалі пропускати прийоми їжі.

Криза досягла апогею 9 липня, коли десятки тисяч протестувальників увірвалися до резиденції Раджапакси, змусивши президента бігти до Сінгапуру і піти у відставку.

Його наступник, Раніл Вікремесінгхе, оголосив надзвичайний стан та пообіцяв проводити жорстку лінію щодо «порушників спокою». Цього тижня було заарештовано кількох активістів, які допомагали керувати масовими демонстраціями.

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