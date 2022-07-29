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Всемирный банк отказал в новом финансировании обанкротившейся Шри-Ланке

Всемирный банк отказал в новом финансировании обанкротившейся Шри-Ланке

Киев • УНН

 • 102947 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Всемирный банк заявил в пятницу, что не будет предлагать новое финансирование Шри-Ланке, если обанкротившееся островное государство не проведет «глубокие структурные реформы» для стабилизации своей разрушающейся экономики. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Шри-Ланка пережила беспрецедентный спад, когда 22 миллиона человек месяцами страдали от нехватки продовольствия и топлива, постоянных отключений электроэнергии и безудержной инфляции.

Страна объявила дефолт по своему внешнему долгу в размере 51 миллиард долларов в апреле, а массовые протесты в начале этого месяца заставили тогдашнего президента Готабая Раджапаксу бежать из страны и уйти в отставку.

Шри-Ланка сейчас ведет переговоры о финансовой помощи с Международным валютным фондом, но официальные лица говорят, что этот процесс может занять месяцы.

Детали

Всемирный банк заявил, что обеспокоен влиянием кризиса на население Шри-Ланки, но не готов предоставить средства, пока правительство не проведет необходимые реформы.

«Пока не будет создана адекватная макроэкономическая политика, Всемирный банк не планирует предлагать новое финансирование Шри-Ланке», — говорится в заявлении кредитора.

«Это требует глубоких структурных реформ, направленных на экономическую стабилизацию, а также на устранение коренных структурных причин, повлекших за собой этот кризис».

Всемирный банк заявил, что уже перенаправил 160 миллионов долларов из существующих кредитов на финансирование срочно необходимых лекарств, газа для приготовления пищи и школьного питания.

Дополнение

У островного государства закончилась иностранная валюта для финансирования даже самого необходимого импорта, а хроническая нехватка валюты вызвала гнев общественности.

Автомобилисты стоят в длинных очередях в течение нескольких дней, чтобы получить нормированный бензин, а чиновникам было приказано работать из дома, чтобы сократить поездки на работу и сэкономить топливо.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, кризис заставил пять из каждых шести семей Шри-Ланки покупать продукты более низкого качества, в некоторых случаях вообще пропускать приемы пищи.

Кризис достиг апогея 9 июля, когда десятки тысяч протестующих ворвались в резиденцию Раджапаксы, заставив президента бежать в Сингапур и уйти в отставку.

Его преемник, Ранил Викремесингхе, объявил чрезвычайное положение и пообещал проводить жесткую линию в отношении «нарушителей покоя». На этой неделе были арестованы несколько активистов, которые помогали руководить массовыми демонстрациями.

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