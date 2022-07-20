Шестиразовий прем'єр-міністр Вікремесінгхе став президентом Шрі-Ланки

Деталі

Під час таємного голосування, яке розпочалося сьогодні вранці у палаті представників, члени парламенту проголосували за обрання наступного президента, посада залишилася вакантною після відставки Готабая Раджапакса минулого тижня.

73-річний Вікремесінгхе протистояв на виборах дисиденту (SLPP), колишньому міністру Дулласу Алахапперуме та лідеру Національної народної сили (NPP), депутату Анурі Кумарі Дісанаяке. Його головним опонентом у голосуванні був Алахапперуме, колишній журналіст, якого підтримувала опозиція.

У парламенті, що складається з 225 депутатів, проголосували 223 особи, 4 голоси були визнані недійсними. Два члени парламенту утрималися під час голосування.

Вікремесінгхе був обраний на посаду президента, набравши загалом 134 голоси, а Алахапперуме посів друге місце із 82 голосами. Тим часом депутат Дісанаяке отримав 3 голоси.

Доповнення

Вікремесінгхе розпочав активну політичну діяльність у середині 1970-х, представляючи Об'єднану національну партію (UNP), і у 1977 році пройшов до парламенту. Був лідером UNP із 1994 року. Шість разів обіймав посаду прем'єр-міністра, хоча так і не відпрацював жодного повного терміну.

Його останній і найкоротший термін на посаді прем'єр-міністра був, коли колишній президент Готабая Раджапакса призначив його на цю посаду 13 липня цього року, після того, як його брат Махінда Раджапакса був змушений піти у відставку на тлі зростання хвилювань у суспільстві з приводу безгосподарності та звинувачень у корупції.

Колишній президент подав у відставку зі своєї посади з 14 липня.