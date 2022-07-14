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Президент Шрі-Ланки подав у відставку електронною поштою — ЗМІ

Президент Шрі-Ланки подав у відставку електронною поштою — ЗМІ

Київ • УНН

 • 113661 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку після прибуття до Сінгапуру, відправивши електронного листа спікеру парламенту. Про це повідомляє телеканал NDTV, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що Раджапакса прибув до Сінгапуру з Мальдівських островів, де електронною поштою відправив відповідний лист спікеру парламенту.

Крім того, уряд заявив, що президент Шрі-Ланки перебуває там із приватним візитом і не просив надати йому притулок.

Контекст

Сотні тисяч антиурядових демонстрантів 9 липня увірвалися до офіційної резиденції Раджапакси та до секретаріату президента, вимагаючи його відставки. Вони також взяли під свій контроль Храм Дерева – офіційну резиденцію прем'єр-міністра.

13 липня стало відомо, що Раджапакса втік із країни через масові страйки на тлі економічної кризи.

Готабая Раджапакса був обраний із безпрецедентним мандатом підтримки народу. Його дворічне правління вважається найслабшим з моменту набуття політичної незалежності острова в 1948 році.

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