Президент Шри-Ланки подал в отставку по электронной почте — СМИ

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку по прибытию в Сингапур, отправив электронное письмо спикеру парламента. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Раджапакса прибыл в Сингапур с Мальдивских островов, где по электронной почте отправил соответствующее письмо спикеру парламента.

Кроме того, правительство заявило, что президент Шри-Ланки находится там с частным визитом и не просил предоставить ему убежище.

Контекст

Сотни тысяч антиправительственных демонстрантов 9 июля ворвались в официальную резиденцию Раджапаксы и в секретариат президента, требуя его отставки. Они также взяли под свой контроль Храм Дерева – официальную резиденцию премьер-министра.

13 июля стало известно, что Раджапакса сбежал из страны из-за массовых страйков на фоне экономического кризиса.

Готабая Раджапакса был избран с беспрецедентным мандатом поддержки народа. Его двухлетнее правление считается самым слабым с момента обретения политической независимости острова в 1948 году.

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