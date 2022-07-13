Президент Шри-Ланки сбежал из страны на военном самолете
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сбежал из страны из-за массовых страйков на фоне экономического кризиса. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Как сообщили, на военном самолете Раджапакса прибыл в столицу Мальдивских островов Малое поздно вечером 12 июля. Его брат, бывший министр финансов Безил Раджапакса, тоже покинул страну. По информации источников BBC, он летит в США.
Отъезд президента грозит потенциальным "вакуумом" власти в стране, нуждающейся в функциональном правительстве, чтобы начать восстанавливаться после финансового краха.
Согласно конституции Шри-Ланки, если президент уходит в отставку, его должность занимает премьер-министр.
Однако премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе также крайне в тяжелом положении. Протестующие подожгли его частную резиденцию 9 июля. Тогда он заявил, что уйдет в отставку, но не назвал дату.
Следующий после премьер-министра претендент на исполнение обязанностей президента Шри-Ланки – спикер парламента Махинда Япа Абейвардена, который является союзником Раджапаксы. Пока неясно, примет ли его общество.
Бегство Раджапаксы положило конец семейной династии, управлявшей Шри-Ланкой на протяжении десятилетий.
Исполняющий обязанности президента имеет 30 дней, чтобы провести выборы нового президента среди членов парламента. Победитель голосования может доработать остаток срока Раджапаксы до конца 2024 года.
В частности, политики из других партий говорили о формировании нового правительства единства, но пока нет никаких признаков того, что они близки к соглашению.
Напомним
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен объявить о своей отставке 13 июля.
Сотни тысяч антиправительственных демонстрантов 9 июля ворвались в официальную резиденцию Раджапаксы и в секретариат президента, требуя его отставки. Они также взяли под свой контроль Храм Дерева – официальную резиденцию премьер-министра.
Раджапакс был избран с беспрецедентным мандатом поддержки народа. Его двухлетнее правление считается самым слабым с момента обретения политической независимости острова в 1948 году.