Парламент Шри-Ланки изберет нового президента 20 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Парламент Шри-Ланки соберется 15 июля, а 20 июля будет избран новый президент, поскольку президент Готабая Раджапакса планирует уйти в отставку в среду на фоне протестов. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен объявить о своей отставке 13 июля.
В беспрецедентной демонстрации народной власти сотни тысяч антиправительственных демонстрантов 9 июля ворвались в официальную резиденцию Раджапаксы и в секретариат президента и продолжают занимать здания, требуя его отставки.
Они также взяли под свой контроль Храм Дерева, официальную резиденцию премьер-министра.
Шри-Ланка страдает от кризиса платежного баланса и с марта не может обслуживать свой долг, что заставило премьер-министра Ранила Викремесингхе объявить страну банкротом 7 июля.
Во время встречи сегодня утром Викремессингхе обсудил политическое будущее страны с кабинетом министров, который предложил уйти в отставку по необходимости, чтобы проложить путь для создания всепартийной временной администрации.
Протестующие предупредили о возобновлении уличных протестов и причинении ущерба государственной службе из-за многоотраслевой общенациональной забастовки в среду, если президент не уйдет в отставку добровольно.
Протестующие также требовали немедленной отставки Викремессингхе, что позволило бы парламенту назначить временного администратора во главе с парламентарием, имеющим поддержку большинства в Палате представителей.
Среди ключевых требований — немедленная отставка министров, государственных министров и высших руководителей государственных учреждений, краткосрочная программа помощи для восстановления нормальной жизни, новый налоговый режим, обнародование новой конституции, отмена исполнительной власти, широкие демократические реформы.
Добавим
Раджапакса был избран с беспрецедентным мандатом поддержки народа. Его двухлетнее правление считается самым слабым с момента обретения политической независимости острова в 1948 году.