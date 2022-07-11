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Парламент Шри-Ланки изберет нового президента 20 июля

Парламент Шри-Ланки изберет нового президента 20 июля

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Парламент Шри-Ланки соберется 15 июля, а 20 июля будет избран новый президент, поскольку президент Готабая Раджапакса планирует уйти в отставку в среду на фоне протестов. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен объявить о своей отставке 13 июля.

В беспрецедентной демонстрации народной власти сотни тысяч антиправительственных демонстрантов 9 июля ворвались в официальную резиденцию Раджапаксы и в секретариат президента и продолжают занимать здания, требуя его отставки.

Они также взяли под свой контроль Храм Дерева, официальную резиденцию премьер-министра.

Шри-Ланка страдает от кризиса платежного баланса и с марта не может обслуживать свой долг, что заставило премьер-министра Ранила Викремесингхе объявить страну банкротом 7 июля.

Во время встречи сегодня утром Викремессингхе обсудил политическое будущее страны с кабинетом министров, который предложил уйти в отставку по необходимости, чтобы проложить путь для создания всепартийной временной администрации.

Протестующие предупредили о возобновлении уличных протестов и причинении ущерба государственной службе из-за многоотраслевой общенациональной забастовки в среду, если президент не уйдет в отставку добровольно.

Протестующие также требовали немедленной отставки Викремессингхе, что позволило бы парламенту назначить временного администратора во главе с парламентарием, имеющим поддержку большинства в Палате представителей.

Среди ключевых требований — немедленная отставка министров, государственных министров и высших руководителей государственных учреждений, краткосрочная программа помощи для восстановления нормальной жизни, новый налоговый режим, обнародование новой конституции, отмена исполнительной власти, широкие демократические реформы.

Добавим

Раджапакса был избран с беспрецедентным мандатом поддержки народа. Его двухлетнее правление считается самым слабым с момента обретения политической независимости острова в 1948 году.

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