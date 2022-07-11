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Парламент Шрі-Ланки обере нового президента 20 липня

Парламент Шрі-Ланки обере нового президента 20 липня

Київ • УНН

 • 125887 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Парламент Шрі-Ланки збереться 15 липня, а 20 липня буде обрано нового президента, оскільки президент Готабая Раджапакса планує піти у відставку в середу на тлі протестів. Про це УНН інформує з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса збирається оголосити про свою відставку 13 липня.

У безпрецедентній демонстрації народної влади сотні тисяч антиурядових демонстрантів 9 липня увірвалися до офіційної резиденції Раджапакси та до секретаріату президента і продовжують займати будівлі, вимагаючи його відставки.

Вони також взяли під свій контроль Храмові Дерева, офіційну резиденцію прем'єр-міністра.

Шрі-Ланка страждає від кризи платіжного балансу і з березня не може обслуговувати свій борг, що змусило прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе оголосити країну банкрутом 7 липня.

Під час зустрічі сьогодні вранці Вікремесінгхе обговорив політичне майбутнє країни з кабінетом міністрів, який запропонував піти у відставку за необхідністю, щоб прокласти шлях для створення всепартійної тимчасової адміністрації.

Протестувальники попередили про відновлення вуличних протестів та заподіяння шкоди державній службі через багатогалузевий загальнонаціональний страйк у середу, якщо президент не піде у відставку добровільно.

Протестувальники також вимагали негайної відставки Вікремесінгхе, що дозволило б парламенту призначити тимчасового адміністратора на чолі з парламентарієм, який має підтримку більшості в Палаті представників.

Серед ключових вимог — негайна відставка міністрів, державних міністрів та вищих керівників державних установ, короткострокова програма допомоги для відновлення нормального життя, новий податковий режим, оприлюднення нової конституції, скасування виконавчої влади, широкі демократичні реформи.

Додамо

Раджапакса був обраний з безпрецедентним мандатом підтримки народу. Його дворічне правління вважається найслабшим з моменту здобуття політичної незалежності острова у 1948 році.

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