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Президент Шрі-Ланки втік з країни на військовому літаку

Президент Шрі-Ланки втік з країни на військовому літаку

Київ • УНН

 • 161497 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік з країни через масові страйки на тлі економічної кризи. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Як повідомили, на військовому літаку Раджапакса прибув до столиці Мальдівських островів Мале пізно ввечері 12 липня. Його брат, колишній міністр фінансів Безіл Раджапакса, також залишив країну. За інформацією джерел ВВС, він летить у США.

Від'їзд президента загрожує потенційним "вакуумом" влади в країні, яка потребує функціонального уряду, щоб почати відновлюватися після фінансового краху.

Згідно з конституцією Шрі-Ланки, якщо президент іде у відставку, його посаду обіймає прем'єр-міністр.

Однак, прем'єр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе також вкрай у важкому становищі. Протестувальники підпалили його приватну резиденцію 9 липня. Тоді він заявив, що піде у відставку, але не назвав дати.

Наступний після прем'єр-міністра претендент на виконання обов'язків президента Шрі-Ланки – речник парламенту Махінда Япа Абейвардена, який є союзником Раджапакси. Поки незрозуміло, чи суспільство прийме його.

Втеча Раджапакси поклала край сімейній династії, яка керувала  Шрі-Ланкою протягом десятиліть.

Виконувач обов'язків президента має 30 днів, щоб провести вибори нового президента серед членів парламенту. Переможець голосування може доопрацювати залишок терміну Раджапакси до кінця 2024 року.

Зокрема, політики з інших партій говорили про формування нового уряду єдності, але поки що немає жодних ознак того, що вони близькі до угоди.

Нагадаємо

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса має намір оголосити про свою відставку 13 липня.

Сотні тисяч антиурядових демонстрантів 9 липня увірвалися до офіційної резиденції Раджапакси та до секретаріату президента, вимагаючи його відставки. Вони також взяли під свій контроль Храм Дерева – офіційну резиденцію прем’єр-міністра.

Раджапаксу було обрано з безпрецедентним мандатом підтримки народу. Його дворічне правління вважається найслабшим з моменту набуття політичної незалежності острова в 1948 році.

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