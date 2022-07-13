Президент Шрі-Ланки втік з країни на військовому літаку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік з країни через масові страйки на тлі економічної кризи. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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Як повідомили, на військовому літаку Раджапакса прибув до столиці Мальдівських островів Мале пізно ввечері 12 липня. Його брат, колишній міністр фінансів Безіл Раджапакса, також залишив країну. За інформацією джерел ВВС, він летить у США.
Від'їзд президента загрожує потенційним "вакуумом" влади в країні, яка потребує функціонального уряду, щоб почати відновлюватися після фінансового краху.
Згідно з конституцією Шрі-Ланки, якщо президент іде у відставку, його посаду обіймає прем'єр-міністр.
Однак, прем'єр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе також вкрай у важкому становищі. Протестувальники підпалили його приватну резиденцію 9 липня. Тоді він заявив, що піде у відставку, але не назвав дати.
Наступний після прем'єр-міністра претендент на виконання обов'язків президента Шрі-Ланки – речник парламенту Махінда Япа Абейвардена, який є союзником Раджапакси. Поки незрозуміло, чи суспільство прийме його.
Втеча Раджапакси поклала край сімейній династії, яка керувала Шрі-Ланкою протягом десятиліть.
Виконувач обов'язків президента має 30 днів, щоб провести вибори нового президента серед членів парламенту. Переможець голосування може доопрацювати залишок терміну Раджапакси до кінця 2024 року.
Зокрема, політики з інших партій говорили про формування нового уряду єдності, але поки що немає жодних ознак того, що вони близькі до угоди.
Нагадаємо
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса має намір оголосити про свою відставку 13 липня.
Сотні тисяч антиурядових демонстрантів 9 липня увірвалися до офіційної резиденції Раджапакси та до секретаріату президента, вимагаючи його відставки. Вони також взяли під свій контроль Храм Дерева – офіційну резиденцію прем’єр-міністра.
Раджапаксу було обрано з безпрецедентним мандатом підтримки народу. Його дворічне правління вважається найслабшим з моменту набуття політичної незалежності острова в 1948 році.