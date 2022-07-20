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Шестикратный премьер-министр Викремесингхе стал президентом Шри-Ланки

Шестикратный премьер-министр Викремесингхе стал президентом Шри-Ланки

Киев • УНН

 • 90331 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня, 20 июля, шри-ланкийский парламент избрал исполняющего обязанности президента Ранила Викремесингхе 8-м президентом Шри-Ланки, пишет УНН со ссылкой на Ada Derana.

Детали

Во время тайного голосования, которое началось сегодня утром в палате представителей, члены парламента проголосовали за избрание следующего президента, должность осталась вакантной после отставки Готабая Раджапакса на прошлой неделе.

73-летний Викремесингхе противостоял на выборах диссиденту (SLPP), бывшему министру Дулласу Алахапперуме и лидеру Национальной народной силы (NPP), депутату Анури Кумари Дисанаяке. Его главным оппонентом в голосовании был Алахапперуме, бывший журналист, поддерживаемый оппозицией.

В парламенте, состоящем из 225 депутатов, проголосовали 223 человека, 4 голоса были признаны недействительными. Два члена парламента воздержались во время голосования.

Викремесингхе был избран на пост президента, набрав всего 134 голоса, а Алахапперуме занял второе место с 82 голосами. Тем временем депутат Дисанаяке получил 3 голоса.

Дополнение

Викремесингхе начал активную политическую деятельность в середине 1970-х, представляя Объединенную национальную партию (UNP), и в 1977 году прошел в парламент. Являлся лидером UNP с 1994 года. Шесть раз занимал должность премьер-министра, хотя так и не отработал ни одного полного срока.

Его последний и кратчайший срок в должности премьер-министра был, когда бывший президент Готабая Раджапакса назначил его на эту должность 13 июля этого года, после того, как его брат Махинда Раджапакса был вынужден уйти в отставку на фоне роста волнений в обществе по поводу бесхозяйственности и обвинений в коррупции.

Бывший президент подал в отставку со своей должности с 14 июля.

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