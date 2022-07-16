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Повалений президент Шрі-Ланки заявив, що зробив «все можливе» для збанкрутілої країни

Повалений президент Шрі-Ланки заявив, що зробив «все можливе» для збанкрутілої країни

Київ • УНН

 • 155164 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Повалений президент Шрі-Ланки зробив усе можливе, щоб уникнути економічної катастрофи, але пандемія коронавірусу зірвала його зусилля, сказав він у своїй заяві про відставку, зачитану в парламенті в суботу. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

У короткій записці Готабаї Раджапакси, відправленої з Сінгапуру, Covid-19 звинувачується у фінансовому краху, який викликав місяці протестів, кульмінацією яких стала його принизлива втеча за кордон.

«Я зробив усе можливе для країни, і в майбутньому я теж робитиму свій внесок у країну», — йдеться у листі Раджапакси, зачитаному депутатам генеральним секретарем парламенту Дхамікою Дасанаяку.

«Я відчуваю особисте задоволення від того, що зміг захистити наших людей від пандемії, незважаючи на економічну кризу, з якою ми вже зіткнулися», — наполягав Раджапакса.

Раджапакса заявив, що резерви Шрі-Ланки вже були низькими, коли він обійняв посаду в листопаді 2019 року, і подальша пандемія спустошила економіку.

Але критики кажуть, що безгосподарність уряду була вирішальним чинником.

Офіційні дані показують, що на момент приходу до влади Раджапакси Шрі-Ланка мала валютні резерви у розмірі 7,5 мільярда доларів, а на момент його втечі вони впали до 1 мільйона доларів. Країна офіційно визнана банкрутом.

Контекст

73-річний Раджапакса прийшов до влади у 2019 році як впливовий лідер, але тиждень тому був змушений залишити свою офіційну резиденцію, коли її штурмували тисячі протестувальників.

Парламент повинен обрати його постійного наступника в середу після того, як прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе, також об'єкт глузувань протестувальників, був приведений до присяги як тимчасова заміна президента.

73-річний Вікремесінгхе є ключовим кандидатом на пост президента і має підтримку партії SLPP Раджапакси, але деякі з її членів заявили, що не голосуватимуть за нього.

Додамо

Коронавірус забрав понад 16 500 життів на Шрі-Ланці, у ​​країні з населенням 22 мільйонів людей. Раджапакса відмовився вводити карантин під час першої хвилі коронавірусу і сказав лікарям: «Не панікуйте».

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