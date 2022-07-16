Свергнутый президент Шри-Ланки заявил, что сделал «все возможное» для обанкротившейся страны

Детали

В краткой записке Готабаи Раджапаксы, отправленной из Сингапура, Covid-19 обвиняется в финансовом крахе, вызвавшем месяцы протестов, кульминацией которых стало его унизительное бегство за границу.

«Я сделал все возможное для страны, и в будущем я тоже буду делать свой вклад в страну», — говорится в письме Раджапаксы, зачитанном депутатам генеральным секретарем парламента Дхамикой Дасанаяку.

«Я испытываю личное удовольствие от того, что смог защитить наших людей от пандемии, несмотря на экономический кризис, с которым мы уже столкнулись», — настаивал Раджапакса.

Раджапакса заявил, что резервы Шри-Ланки уже были низкими, когда он вступил в должность в ноябре 2019 года, и дальнейшая пандемия опустошила экономику.

Но критики говорят, что бесхозяйственность правительства была решающим фактором.

Официальные данные показывают, что на момент прихода к власти Раджапаксы Шри-Ланка имела валютные резервы в размере 7,5 миллиарда долларов, а к моменту его бегства они упали до 1 миллиона долларов. Страна официально признана банкротом.

Контекст

73-летний Раджапакса пришел к власти в 2019 году как влиятельный лидер, но неделю назад был вынужден покинуть свою официальную резиденцию, когда ее штурмовали тысячи протестующих.

Парламент должен избрать его постоянного преемника в среду после того, как премьер-министр Ранил Викремесингхе, также объект насмешек протестующих, был приведен к присяге как временная замена президента.

73-летний Викремессингхэ является ключевым кандидатом на пост президента и имеет поддержку партии SLPP Раджапаксы, но некоторые из ее членов заявили, что не будут голосовать за него.

Добавим

Коронавирус унес жизни более 16 500 жителей на Шри-Ланке, в стране с населением 22 миллиона человек. Раджапакса отказался вводить карантин во время первой волны коронавируса и сказал врачам: «Не паникуйте».