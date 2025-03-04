Світові державні запозичення сягнуть рекордних $12,3 трлн - FT

Глобальні державні запозичення, як очікується, досягнуть рекордних $12,3 трлн цього року, на тлі того, як зростання оборонних та інших витрат найбільших економік та вищі відсоткові ставки в сукупності підштовхнуть рівень заборгованості вверх, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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3-відсоткове зростання випуску державних облігацій у 138 країнах призведе до збільшення загального обсягу заборгованості - яке було збільшено через світову фінансову кризу, пандемію коронавірусу і тепер необхідність збільшення видатків на оборону в Європі - до рекордних $76,9 трлн, згідно з оцінками S&P Global Ratings.

Великі економіки зосереджені на фіскальній політиці, щоб "долати кризу, поки криза триває, і в результаті у вас справді суверенна картина з набагато більшою заборгованістю", - сказав Роберто Сифон-Аревало, глобальний керівник суверенних запозичень у S&P.

Він додав, що це посилилося зростанням витрат на обслуговування боргу.

Запозичення для фінансування більш високих витрат "було прийнятним і стійким, поки у вас були витрати на запозичення, які були до пандемії, тепер це є набагато більшою проблемою", - сказав Сифон-Аревало.

Погіршення державних фінансів викликає стурбованість у великих інвесторів, гігант облігацій Pimco попередив у грудні, що планує скоротити свою прихильність до довгострокового боргу США через частково "питання стійкості боргу". Інвестор-мільярдер Рей Даліо попередив, що Велика Британія ризикує увійти в "боргову смертельну спіраль", коли їй доведеться позичати все більше і більше під час розпродажу облігацій, що самореалізується.

У США, найбільшому позичальнику у світі, "широкі бюджетні дефіцити, високі відсоткові витрати та суттєві вимоги щодо рефінансування боргу" призведуть до збільшення довгострокової емісії до $4,9 трлн, заявило S&P, чиї дані не включають короткострокові казначейські векселі та інші форми державних позик.

Агентство очікує, що бюджетний дефіцит американського уряду залишиться вищим за 6 відсотків ВВП до 2026 року, але воно стверджує, що статус долара як фактичної резервної валюти світу продовжить надавати США "значну гнучкість" у державних фінансах.

Очікується, що Китай, другий за величиною позичальник у світі, збільшить свою довгострокову емісію на еквівалент понад $370 млрд до $2,1 трлн, оскільки він витрачає великі кошти на спроби пожвавити свою внутрішню економіку. За межами країн G7 та Китаю запозичення в решті світі, як очікується, залишаться загалом на колишньому рівні.

Загалом, за даними S&P, обсяг боргу сягне 70,2% світового ВВП. Цей показник неухильно зростає з 2022 року, але нижче за 73,8%, досягнутих у 2020 році, коли уряди відреагували на пандемію величезними програмами витрат.

S&P також наголосило на суттєвому погіршенні якості кредитів після світової фінансової кризи для низки великих економік. Частка боргу, що надходить від позичальників із найвищим рейтингом AAA, скоротилася, на тлі того, як такі країни, як США та Велика Британія, вилетіли із цієї групи.

Нещодавнє зростання пропозиції державного боргу у поєднанні з занепокоєнням інвесторів щодо економічних перспектив призвело до "різкішої прибутковості та відновлення побоювань інвесторів щодо слабких фіскальних позицій у багатьох розвинених економіках", заявило S&P.

Сифон-Аревало сказав, що інвестори мають апетит до випуску боргу, оскільки активи фондів облігацій під управлінням зросли. Але вартість обслуговування боргового тягаря, що росте, вдарить по інших амбіціях урядів, таким як витрати на інфраструктуру, додав він. Це сприяло "змінам у політичних тонах" у всьому світі.

"Зростання більш консервативних у фіскальному плані [політичних] рухів пов’язане з тим фактом, що ви бачили це величезне зростання бюджетного дефіциту та боргу", - сказав він.

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