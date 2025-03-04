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Мировые государственные заимствования достигнут рекордных $12,3 трлн - FT

Киев • УНН

 • 21788 просмотра

Мировые государственные заимствования вырастут на 3% до $12,3 трлн из-за увеличения оборонных расходов и высоких процентных ставок. Общий объем задолженности достигнет $76,9 трлн, что составит 70,2% мирового ВВП.

Мировые государственные заимствования достигнут рекордных $12,3 трлн - FT

Глобальные государственные заимствования, как ожидается, достигнут рекордных $12,3 трлн в этом году, на фоне того, как рост оборонных и других расходов крупнейших экономик и более высокие процентные ставки в совокупности подстегнут уровень задолженности, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

3-процентный рост выпуска государственных облигаций в 138 странах приведет к увеличению общего размера задолженности - который был увеличен из-за мирового финансового кризиса, пандемии коронавируса и теперь необходимости увеличения расходов на оборону в Европе - до рекордных $76,9 трлн, согласно оценкам S&P Global Ratings.

Крупные экономики сосредоточены на фискальной политике, чтобы "преодолевать кризис, пока кризис продолжается, и в результате у вас действительно суверенная картина с гораздо большей задолженностью", - сказал Роберто Сифон-Аревало, глобальный руководитель суверенных заимствований в S&P.

Он добавил, что это усилилось ростом расходов на обслуживание долга.

Заимствования для финансирования более высоких расходов "были приемлемыми и устойчивыми, пока у вас были расходы на заимствования, которые были до пандемии, теперь это является гораздо большей проблемой", - сказал Сифон-Аревало.

Ухудшение государственных финансов вызывает беспокойство у крупных инвесторов, гигант облигаций Pimco предупредил в декабре, что планирует сократить свою приверженность к долгосрочному долгу США из-за частично "вопросов устойчивости долга". Инвестор-миллиардер Рэй Далио предупредил, что Великобритания рискует войти в "долговую смертельную спираль", когда ей придется занимать все больше и больше во время самореализующейся распродажи облигаций.

В США, крупнейшем заемщике в мире, "широкие бюджетные дефициты, высокие процентные расходы и существенные требования к рефинансированию долга" приведут к увеличению долгосрочного выпуска до $4,9 трлн, заявило S&P, чьи данные не включают краткосрочные казначейские векселя и другие формы государственных займов.

Агентство ожидает, что бюджетный дефицит американского правительства останется выше 6 процентов ВВП до 2026 года, но оно утверждает, что статус доллара как фактической резервной валюты мира продолжит предоставлять США "значительную гибкость" в государственных финансах.

Ожидается, что Китай, второй по величине заемщик в мире, увеличит свой долгосрочный выпуск на эквивалент более $370 млрд до $2,1 трлн, поскольку он тратит большие средства на попытки оживить свою внутреннюю экономику. За пределами стран G7 и Китая заимствования в остальном мире, как ожидается, останутся в целом на прежнем уровне.

В целом, согласно данным S&P, размер долга достигнет 70,2% мирового ВВП. Этот показатель неуклонно растет с 2022 года, но ниже 73,8%, достигнутых в 2020 году, когда правительства отреагировали на пандемию огромными программами расходов.

S&P также подчеркнул значительное ухудшение качества кредитов после мирового финансового кризиса для ряда крупных экономик. Доля долга, приходящегося на заемщиков с высшим рейтингом AAA, сократилась, на фоне того, как такие страны, как США и Великобритания, выбыли из этой группы.

Недавний рост предложения государственного долга в сочетании с беспокойством инвесторов по поводу экономических перспектив привел к "резкому увеличению доходности и восстановлению опасений инвесторов по поводу слабых фискальных позиций во многих развитых экономиках", заявило S&P.

Сифон-Аревало сказал, что инвесторы имеют аппетит к выпуску долга, поскольку активы фондов облигаций под управлением увеличились. Но стоимость обслуживания растущего долгового бремени ударит по другим амбициям правительств, таким как расходы на инфраструктуру, добавил он. Это способствовало "изменениям в политических тонах" по всему миру.

"Рост более консервативных в фискальном плане [политических] движений связан с тем фактом, что вы видели это огромное увеличение бюджетного дефицита и долга", - сказал он.

Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин06.02.25, 12:55 • 25404 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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