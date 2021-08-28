Сутички з десятками затриманих під час прайду ЛГБТ в Одесі: глава поліції заявив, що "суттєвих порушень" не було

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Семенишин заявив, що в центрі міста чергували понад 1,1 тис. співробітників поліції, Національної гвардії та ДСНС. Ходу супроводжували спецпідрозділи поліції та поліція діалогу, які пройшли курс навчань за скандинавською моделлю.

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“Під час прайду сталося декілька незначних інцидентів за участю противників акції. Осіб, які намагалися порушувати правопорядок, відтіснили, одного з них запросили до відділку поліції для складання адміністративних матеріалів за дрібне хуліганство, передбачене статтею 173 КУпАП. Загалом же завдяки потужним превентивним заходам безпеки, вжитим правоохоронними органами, суттєвих порушень під час прайд ходи 2021 в Одесі допущено не було”, — зазначив Микола Семенишин.

Нагадаємо

Раніше начальник ГУ НП в Одеській області Семенишин заявив, що в результаті сутичок з поліцією під час акції було затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки очей після застосування сльозогінного газу.

Як повідомляв УНН, в Одесі після завершення ЛГБТ-маршу відбулись сутички між активістами "Традиції і порядку" та поліцією. У результаті правоохоронці затримали понад 20 осіб.