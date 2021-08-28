Поліція про сутички в Одесі: затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки очей

За словами Семенишина, група молодиків із застосування сльозогінного газу безпричинно намагались здійснити напад і нанести тілесні пошкодження працівникам поліції та НГУ.

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"Станом на зараз, затримано 51 правопорушника. 29 правоохоронців отримали опіки очей від сльозогінного газу, їм надана перша допомога", - повідомив правоохоронець.

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За його словами, дану подію кваліфікують за трьома статтями – погроза та опір працівнику правоохоронних органів; хуліганство з особливою зухвалістю; організація масових заворушень.

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"Ми дамо оцінку правопорушникам. Це буде уроком для молодиків, які безпричинно порушили порядок. Наразі працює 4 слідчо-оперативні групи. Задокументовані дії кожного правопорушника", - резюмував Семенишин.

Раніше

Як повідомляв УНН, в Одесі після завершення ЛГБТ-маршу відбулись сутички між активістами "Традиції і порядку" та поліцією. У результаті правоохоронці затримали понад 20 осіб.