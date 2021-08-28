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Поліція про сутички в Одесі: затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки очей

Поліція про сутички в Одесі: затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки очей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Одесі у результаті сутичок з поліцією затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки очей після застосування сльозогінного газу. Про це повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Микола Семенишин, передає УНН.

За словами Семенишина, група молодиків із застосування сльозогінного газу безпричинно намагались здійснити напад і нанести тілесні пошкодження працівникам поліції та НГУ.

Цитата

"Станом на зараз, затримано 51 правопорушника. 29 правоохоронців отримали опіки очей від сльозогінного газу, їм надана перша допомога", - повідомив правоохоронець.

Деталі

За його словами, дану подію кваліфікують за трьома статтями – погроза та опір працівнику правоохоронних органів; хуліганство з особливою зухвалістю; організація масових заворушень.

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"Ми дамо оцінку правопорушникам. Це буде уроком для молодиків, які безпричинно порушили порядок. Наразі працює 4 слідчо-оперативні групи. Задокументовані дії кожного правопорушника", - резюмував Семенишин.

Раніше

Як повідомляв УНН, в Одесі після завершення ЛГБТ-маршу відбулись сутички між активістами "Традиції і порядку" та поліцією. У результаті правоохоронці затримали понад 20 осіб.

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