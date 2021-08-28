ЛГБТ-марш в Одесі: після сутичок поліція затримала понад 20 активістів "Традиції і порядку"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Одесі після завершення ЛГБТ-маршу відбулись сутички між активістами "Традиції і порядку" та поліцією. У результаті правоохоронці затримали понад 20 осіб, передає УНН.
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Як інформують у “Традиції і порядку”, правоохоронці затримали десятки їх прихильників. Є інформація і про затримання лідера організації — Богдана Ходаковського.
“Серед затриманих лідер руху „Традиція і Порядок“ Богдан Ходаковський та керівник одеського осередку Ілля Попков. Ходаковського затримали вже безпосередньо під стінами відділку.
Загалом поліція затримала близько 20 осіб. Точне число наразі встановлюється.
Затриманих тримають у Приморському райвідділку, за адресою вул. Грецька, 42. Просимо підтягуватись туди для підтримки та допомоги”, — йдеться у заяві організації.
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Як повідомляє “Суспільне”, Уповноважена Верховної Ради з прав людини в Одеській області Людмила Ямщикова, повідомила, що всього поліція затримала 29 людей. На автозаках їх доправили до райвідділку поліції. За словами Ямщикової, під час Прайд Ходи затримані напали на поліціянтів та розпилили сльозогінний газ їм в обличчя.
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