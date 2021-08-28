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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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ЛГБТ-марш в Одессе: после столкновений полиция задержала более 20 активистов "Традиции и порядка"

ЛГБТ-марш в Одессе: после столкновений полиция задержала более 20 активистов "Традиции и порядка"

Киев  •  УНН

 • 23394 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе после завершения ЛГБТ-марша произошли столкновения между активистами "Традиции и порядка" и полицией. В результате правоохранители задержали более 20 человек, передает УНН.

Детали

Как информируют в "Традиции и порядке", правоохранители задержали десятки их сторонников. Есть информация и о задержании лидера организации - Богдана Ходаковского.

"Среди задержанных лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский и руководитель одесского отделения Илья Попков. Ходаковского задержали уже непосредственно под стенами участка.

В общем полиция задержала около 20 человек. Точное число устанавливается.

Задержанных держат в Приморском райотделе, по адресу ул. Греческая, 42. Просим подтягиваться туда для поддержки и помощи", - говорится в заявлении организации.

Добавим

Как сообщает "Общественное", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Одесской области Людмила Ямщикова сообщила, что всего полиция задержала 29 человек. На автозаках их доставили в райотдел полиции. По словам Ямщикова, во время Прайда Шествие задержанные напали на полицейских и распылили слезоточивый газ им в лицо.

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