Із петардами, провокаціями та затриманнями: як в Одесі пройшов ЛГБТ-марш
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Одесі завершився ЛГБТ-марш. Ходу охороняли сотні правоохоронців, але без провокацій та затримань не обійшлося, передає УНН.
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За інформацією організаторів, участь у марші взяло близько 300 осіб. Розпочалась хода із затримкою, оскільки невідомі перед самим початком підірвали петарду.
Правоохоронці щільно оточили учасників ходи і практично перекрили центр міста. Проте без провокацій не обійшлося. Активісти "Традиції і порядок" зібрали мітинг біля міської ради Одеси і скандували: "Смерть ЛГБТ". Проте правоохоронці оточили їх і не дали змоги підступити до учасників ходи. Після чого активсти почали скандувати: "Ганьба!"
У якийсь момент десятки молодиків упритул підійшли до правоохоронців - обличчя до обличчя, а за кілька хвилин розвернулись і почали втікати.
Після завершення ходи між правоохоронцями і представниками Традицій і порядку почалися зіткнення.
Як повідомляє "Суспільне", правоохоронці затримали щонайменше чотирьох людей. Під час затримання розпилили сльозогінний газ.
Додамо
У той же час, організатори маршу зазначили, що їм вдалось пройти найдовшу дистанцію в історії одеських прайдів.
"Цього року, завдяки спільним злагодженим діям Національної поліції, наших європейських партнерів, волонтерів, ЗМІ, дружніх блогерів і активістів, ми з вами без пригод пройшли найдовшу дистанцію в історії одеських прайдів", - зазначено на сторінці Одеса Прайд 2021 у Facebook.