В Одесі розпочався ЛГБТ-марш

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На марш зібрались десятки активістів. Низка з них тримає в руках велике полотно на якому написано слоган: “Жити вільно, жити без страху".

Організатори закликали не звертати уваги на провокації і також висловили припущення, що вони будуть.

Наразі відомо, що колона рушить Приморським бульваром на Дерибасівську.

Колону охороняють правоохоронці.

Нагадаємо

Посольство Сполучених Штатів в Україні випустило попередження для безпеки громадян США у зв'язку з проведенням ЛГБТ-прайдів в Одесі, Харкові та Києві.

Відомство зазначило, що існує ймовірність насильства поблизу мітингів, оскільки вони привернули значну негативну увагу екстремістських груп в Інтернеті.

У зв’язку з цим, у місії США в Україні рекомендували дотримуватись наступних безпекових заходів.

Напередодні ЛГБТ маршу в Одесі, учасникам маршу почали поступати погрози. Правозахисники з Amnesty International закликали владу відреагувати.