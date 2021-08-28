В Одесі розпочався ЛГБТ-марш
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Одесі біля Воронцовської колонади розпочався ЛГБТ-марш. До нього долучились десятки активістів, передає УНН.
Деталі
На марш зібрались десятки активістів. Низка з них тримає в руках велике полотно на якому написано слоган: “Жити вільно, жити без страху".
Організатори закликали не звертати уваги на провокації і також висловили припущення, що вони будуть.
Наразі відомо, що колона рушить Приморським бульваром на Дерибасівську.
Колону охороняють правоохоронці.
Нагадаємо
Посольство Сполучених Штатів в Україні випустило попередження для безпеки громадян США у зв'язку з проведенням ЛГБТ-прайдів в Одесі, Харкові та Києві.
Відомство зазначило, що існує ймовірність насильства поблизу мітингів, оскільки вони привернули значну негативну увагу екстремістських груп в Інтернеті.
У зв’язку з цим, у місії США в Україні рекомендували дотримуватись наступних безпекових заходів.
Напередодні ЛГБТ маршу в Одесі, учасникам маршу почали поступати погрози. Правозахисники з Amnesty International закликали владу відреагувати.