"Існує ймовірність насильства": посольство США випустило попередження напередодні ЛГБТ-маршів у містах України

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Київ • УНН

 • 32663 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посольство Сполучених Штатів в Україні випустило попередження для безпеки громадян США у зв'язку з проведенням ЛГБТ-прайдів в Одесі, Харкові та Києві, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства від 27 серпня.

Цитата

“Щорічні (ЛГБТ) прайди скоро почнуться в Україні, в тому числі в Одесі 28 серпня, Харкові 12 вересня і Києві 19 вересня. Очікується масштабна присутність поліції, включаючи перекриття доріг і контрольно-пропускні пункти, що, ймовірно, ускладнить пересування і переміщення по цим районам”, — йдеться у повідомленні.

“Існує ймовірність насильства поблизу цих мітингів, оскільки вони привернули значну негативну увагу екстремістських груп в Інтернеті. Ці групи раніше зривали прайду в Україні шляхом контрдемонстрацій і фізичних нападів, і вони можуть підбурювати до насильства і під час заходів в цьому році”, — додали у посольстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 50% українців нетолерантні до ЛГБТ-спільноти, чайлдфрі та атеїстів — опитування

У зв’язку з цим, у місії США в Україні рекомендували дотримуватись наступних безпекових заходів:

  • Уникайте натовпів і демонстрацій.
  • Будьте обережні поблизу великих зібрань або протестів.
  • Будьте уважні до свого оточення.
  • Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
  • Тримайтеся осторонь.

Нагадаємо

Напередодні ЛГБТ маршу в Одесі, що відбудеться 28 серпня, учасникам маршу почали поступати погрози. Правозахисники з Amnesty International закликали владу відреагувати.

Додамо

Попередню прайд-акцію в Одесі, що відбувалася 30 серпня 2020 року, учасниці та учасники якої хотіли утворити живий ланцюг солідарності, було зірвано радикальними угрупованнями, і “влада не змогла забезпечити ефективний захист події”, зауважили в Amnesty International в Україні.

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