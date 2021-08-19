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Майже 50% українців нетолерантні до ЛГБТ-спільноти, чайлдфрі та атеїстів – опитування

Майже 50% українців нетолерантні до ЛГБТ-спільноти, чайлдфрі та атеїстів – опитування

Київ • УНН

 • 25305 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Багато українців негативно ставиться до ЛГБТ-спільноти, ідеології чайлдфрі та до людей, які не вірять у Бога. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, 47% українців негативно ставляться до ЛГБТ спільноти, 42% - до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей). Менше ніж половина до цих двох груп ставиться нейтрально, 7-8% – позитивно. Ставлення до людей, які не вірять у Бога трохи толерантніше: 28% їх не сприймає, 63% – нейтрально, 8% – позитивно.

Третина жінок віком 16-24 роки ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі. Серед хлопців цього самого віку таких утричі менше.

Загалом покоління незалежної України виявилося найтолерантнішим, особливо люди від 16 до 24 років. До усіх трьох категорій їхнє ставлення більше нейтральне (60-70%), ще майже 20% ставляться до цих категорій позитивно, менше ніж 20% – негативно. Рівень толерантності з віком знижується і сягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+). Люди похилого віку до чайлдфрі ставлять переважно негативно (66%), так само як і до ЛГБТ-спільнот (65%).

Серед регіонів найтолерантніший Київ. Схід і Захід схожі у своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до атеїстів, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти. Найбільше не сприймають європейських цінностей виборці Бойка та Мураєва. Водночас виборці Зеленського разом із виборцями Порошенка толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).

Загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються у ньому, а у вищі сили вірять 14%. Атеїстів лише 7%. Віра в Бога зростає з віком і після 50 років має найвищі показники (понад 60%). Показники релігійності високі на Заході. у Києві та серед наймолодших (16-24) – вірян менше ніж половина. Серед тих, хто вірить в існування Бога і не сумніваються в ньому 40% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ - 55% ставляться негативно, до чайлдфрі - 49%.

Додамо

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" до 30-річчя незалежності України. Мета – вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.

Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 20 тисяч респондентів у всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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