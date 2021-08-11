70% українців не поділяють думки Путіна про їхню історичну єдність із росіянами - опитування

Деталі

У своїй статті “Про історичну єдність росіян та українців” президент Росії заявив, що “жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики”.

Із цією думкою згодні 12,5% українців, не згодні — 70%, не визначилися — 17%.

Згодних найбільше на Сході (21,8%) та Півдні (18,8%), не згодних — на Заході (90,4%) і в Центральному регіоні (70,4%).

Частка тих, хто згоден, вища серед представників найстаршої вікової групи (60 і більше років) — 16%. Однак не погоджуються переважно всі вікові групи: від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років.

Серед українськомовних респондентів поділяють позицію В. Путіна щодо цього питання 7%, серед російськомовних — 21%.

Також частка тих, хто згоден, вища серед етнічних росіян-громадян України — 30%, коли в етнічних українців — 11%.

Позицію В. Путіна не поділяють 92% виборців партії “Європейська солідарність” (при 3% згодних з нею), серед представників ВО “Батьківщина” — відповідно 82% і 8,5%, серед представників партії “Слуга народу” — відповідно 79,5% і 6%. Винятком є лише члени партії “Опозиційна платформа — За життя”: частка тих, хто не згоден, не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України здебільшого створена за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росію фактично пограбували. Із цим згодні 7% громадян України, не згодні 76%, не визначилися — 17%.

Додамо

Опитування проводили в усіх регіонах країни з 29 липня до 4 серпня 2021 року.

Респондентами були українці віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Усього опитано 2019 осіб.

Детальніше про статтю Путіна, в якій ідеться, що українці та росіяни нібито “один народ” ви можете дізнатися тут.

Інші опитування

За результатами опитування Центру Разумкова, яке провели з 29 липня до 4 серпня, Володимиру Зеленському довіряють 33% українців, а не довіряють — 61%.