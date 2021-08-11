70% українців не поділяють думки Путіна про їхню історичну єдність із росіянами - опитування

ukru
10:29 • 957 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 109368 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151850 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220677 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176460 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171776 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187642 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154731 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87605 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 81008 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76734 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104368 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 69072 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220686 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 182211 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278052 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273616 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77230 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84147 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80660 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106470 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116088 перегляди
Актуальне
70% українців не поділяють думки Путіна про їхню історичну єдність із росіянами - опитування

70% українців не поділяють думки Путіна про їхню історичну єдність із росіянами - опитування

Київ • УНН

 • 18547 перегляди

КИЇВ. 11. серпня. УНН. Більшість українців не згодні з тезами статті Володимира Путіна про те, що ніби українці та росіяни є одним народом. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє УНН.

Деталі

У своїй статті “Про історичну єдність росіян та українців” президент Росії заявив, що “жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики”.

Із цією думкою згодні 12,5% українців, не згодні — 70%, не визначилися — 17%.

Згодних найбільше на Сході (21,8%) та Півдні (18,8%), не згодних — на Заході (90,4%) і в Центральному регіоні (70,4%).

Частка тих, хто згоден, вища серед представників найстаршої вікової групи (60 і більше років) — 16%. Однак не погоджуються переважно всі вікові групи: від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років.

Серед українськомовних респондентів поділяють позицію В. Путіна щодо цього питання 7%, серед російськомовних — 21%.

Також частка тих, хто згоден, вища серед етнічних росіян-громадян України — 30%, коли в етнічних українців — 11%.

Позицію В. Путіна не поділяють 92% виборців партії “Європейська солідарність” (при 3% згодних з нею), серед представників ВО “Батьківщина” — відповідно 82% і 8,5%, серед представників партії “Слуга народу” — відповідно 79,5% і 6%. Винятком є лише члени партії “Опозиційна платформа — За життя”: частка тих, хто не згоден, не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

У цій статті Володимир Путін також написав, що територія сучасної України здебільшого створена за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росію фактично пограбували. Із цим згодні 7% громадян України, не згодні 76%, не визначилися — 17%.

Додамо

Опитування проводили в усіх регіонах країни з 29 липня до 4 серпня 2021 року.

Респондентами були українці віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Усього опитано 2019 осіб.

Детальніше про статтю Путіна, в якій ідеться, що українці та росіяни нібито “один народ” ви можете дізнатися тут.

Інші опитування

За результатами опитування Центру Разумкова, яке провели з 29 липня до 4 серпня, Володимиру Зеленському довіряють 33% українців, а не довіряють — 61%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами