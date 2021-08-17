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Майже 50% українців вважає, що особисті якості Зеленського не відповідають посаді президента – опитування

Майже 50% українців вважає, що особисті якості Зеленського не відповідають посаді президента – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17. серпня. УНН. Майже половина українців вважає, що особливості характеру, вольові та моральні якості Зеленського не відповідають посаді глави держави. Про це свідчать опубліковані 17 серпня результати опитування Центру Разумкова, повідомляє УНН.

Деталі

За результатами опитування, у 33,7% українців Володимир Зеленський викликає здебільшого негативні емоції, у 19,2% — переважно позитивні, у 28,7% — негативні та позитивні, у 13,9% — не викликає емоцій. Індекс різниці між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, порівняно з березнем покращився з —20,2 до —14,5.

47,5% опитаних вважають, що особистісні якості Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою. Індекс особистісних якостей майже не змінився: —29,0 у березні і —29,9 у липні-серпні.

Також в українців запитали, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом. Оцінювали за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал свідчить, що “професійний досвід і компетентність майже відсутні”, а найвищий — “має значний професійний досвід і компетентність”.

Зокрема, 53,9% опитаних обрали бали “1” або “2”, які відповідають низьким оцінками досвіду та компетентності. Бали “4” або “5” обрали 19% людей. Індекс досвіду та компетентності зріс із −42,4 до −34,9.

Також 42,2% людей негативно оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України, 13,9% − переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати. Індекс досягнень фактично не змінився: —28,4 у березні проти —28,3 у липні-серпні.

39,5% українців мають негативні очікування від майбутньої діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України, 18,9% − переважно позитивні, а 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. З огляду на це, індекс очікуваних досягнень майже не змінився: —21,6 і —20,6.

Загальний індекс оцінки Зеленського змінився з —28,3 до —25,6. Тобто оцінка українцями президента порівняно з березнем трохи покращилася, проте, як і раніше, перебуває у негативному діапазоні.

Додамо

Оцінювали особистісні якості та діяльність Володимира Зеленського за допомогою запитань соціологічного тесту “Політичне крісло”. Цей тест розробив доктор соціологічних наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.

Опитування проводили з 29 липня до 4 серпня 2021 року.

Респондентами були українці віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Усього опитали 2019 осіб.

Інші опитування

За результатами опитування Центру Разумкова, 70% українців не поділяють думки Путіна про їхню історичну єдність із росіянами.

За результатами опитування Центру Разумкова, яке провели з 29 липня до 4 серпня, Володимиру Зеленському довіряють 33% українців, а не довіряють — 61%.

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