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Почти 50% украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента – опрос

Почти 50% украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента – опрос

Киев  •  УНН

 • 31760 просмотра

КИЕВ. 17. августа. УНН. Почти половина украинцев считает, что особенности характера, волевые и моральные качества Зеленского не соответствуют должности главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 августа результаты опроса Центра Разумкова, сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, у 33,7% украинцев Владимир Зеленский вызывает в основном негативные эмоции, у 19,2% — преимущественно положительные, у 28,7% — отрицательные и положительные, у 13,9% — не вызывает эмоций. Индекс разницы между долей респондентов, в которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции по сравнению с мартом улучшился с −20,2 до −14,5.

47,5% опрошенных считают, что личностные качества Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что соответствуют, а 27,5% — соответствуют и не соответствуют в равной степени. Индекс личных качеств почти не изменился: −29,0 в марте и −29,9 в июле-августе.

Также в украинцев спросили, владеет ли Владимир Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом. Оценивали по пятибалльной шкале, где самый низкий балл свидетельствует, что “профессиональный опыт и компетентность почти отсутствуют”, а самый высокий — “имеет значительный профессиональный опыт и компетентность”.

В частности, 53,9% опрошенных выбрали баллы “1” или “2”, которые соответствуют низким оценкам опыта и компетентности. Баллы “4” или “5” выбрали 19% людей. Индекс опыта и компетентности вырос с −42,4 до −34,9.

Также 42,2% людей негативно оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на должности президента Украины, 13,9% — преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты. Индекс достижений фактически не изменился: −28,4 в марте против −28,3 в июле-августе.

39,5% украинцев имеют негативные ожидания от будущей деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины, 18,9% — преимущественно положительные, а 32,3% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты. Учитывая это, индекс ожидаемых достижений почти не изменился: −21,6 и −20,6.

Общий индекс оценки Зеленского изменился с −28,3 до −25,6. То есть оценка украинцев президента по сравнению с мартом немного улучшилась, однако, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне.

Добавим

Оценивали личностные качества и деятельность Владимира Зеленского с помощью вопросов социологического теста “Политическое кресло”. Этот тест разработал доктор социологических наук, научный сотрудник Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий.

Опрос проводили с 29 июля по 4 августа 2021 года.

Респондентами были украинцы в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего опросили 2019 человек.

Другие опросы

По результатам опроса Центра Разумкова, 70% украинцев не разделяют мнения Путина об их историческом единстве с русскими.

По результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, Владимиру Зеленскому доверяет 33% украинцев, а не доверяет — 61%.

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