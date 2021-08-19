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Актуальное
Почти 50% украинцев нетолерантны к ЛГБТ-сообществу, чайлдфри и атеистам – опрос

Почти 50% украинцев нетолерантны к ЛГБТ-сообществу, чайлдфри и атеистам – опрос

Киев  •  УНН

 • 25300 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Многие украинцы негативно относятся к ЛГБТ-сообществу, идеологии чайлдфри и к людям, которые не верят в Бога. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, 47% украинцев негативно относятся к ЛГБТ сообществу, 42% - к чайлдфри (люди, которые решили не иметь детей). Меньше половины к этим двум группам относится  нейтрально, 7-8% - положительно. Отношение к людям, которые не верят в Бога, немного толерантнее: 28% их не воспринимает, 63% - нейтрально, 8% - положительно.

Треть женщин в возрасте 16-24 года относится положительно к ЛГБТ и чайлдфри. Среди юношей этого же возраста таких в три раза меньше.

В общем поколение независимой Украины оказалось самым толерантным, особенно люди от 16 до 24 лет. Ко всем трём категориям их отношение больше нейтральное (60-70%), еще почти 20% относятся к этим категориям положительно, менее 20% - отрицательно. Уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в возрасте (61+). Пожилые люди к чайлдфри относятся преимущественно негативно (66%), так же как и к ЛГБТ-сообществу (65%).

Среди регионов самый толерантный – Киев. Восток и Запад похожи в своем консерватизме, разница лишь в том, что религиозный Запад менее толерантен к атеистам, а Донбасс - к ЛГБТ-сообществу. Больше всего не воспринимают европейские ценности избиратели Бойко и Мураева. В то же время избиратели Зеленского вместе с избирателями Порошенко толерантны ко всем категориям (среди них преобладает нейтральное отношение).

60% населения верят в существование Бога и не сомневаются в нём. Еще 17% верят в Бога, но сомневаются в нём, а в высшие силы верят 14%. Атеистов лишь 7%. Вера в Бога увеличивается с возрастом и после 50 лет имеет высокие показатели (более 60%). Показатели религиозности высокие на Западе. В Киеве и среди молодых (16-24) - верующих меньше половины. Среди тех, кто верит в существование Бога и не сомневаются в нём 40% негативно относятся к атеистам. Также они менее толерантные к ЛГБТ - 55% относятся отрицательно, к чайлдфри - 49%.

Добавим

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" к 30-летию независимости Украины. Цель - изучить особенности мышления и образа жизни украинцев, их ценностный мир, мотивации, оценку самих себя и Украины.

Исследования проводили с 20 июля по 9 августа 2021 методом телефонного интервью. Опрошено 20 тысяч респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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