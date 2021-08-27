В Одесі погрожують учасникам майбутнього ЛГБТІ-маршу: Amnesty International закликала владу відреагувати

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"Напередодні маршу, невідомі розклеїли по місту листівки з обличчями одеських ЛГБТІ-активісток та активістів, в яких їх назвали ворогами. 24 серпня відбувся напад на одного з волонтерів “Одеса-прайду” через його бандану у кольорах веселки. Напад було зафіксовано на відео, на якому видно, як четверо чоловіків оточили волонтера, і троє з них намагаються вирвати в нього бандану", - повідомили в Amnesty International в Україні.

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Також вказано, що 10 серпня представник одного з ксенофобних угруповань Одеси опублікував допис у своєму Telegram-каналі, із закликом “повторити Тбілісі” щодо цьогорічного “Одеса-прайду”. "Допис, очевидно, натякає на жорстокі напади, що відбулися під час анти-ЛГБТІ протестів у Тбілісі 5 липня", - вказали правозахисники.

Також 29 травня невідомі побили вікна та розбили камеру спостереження офісу організації “LGBT Association LIGA”, - розповіли в Amnesty International в Україні.

Реакція правозахисників

"Amnesty International закликає українську владу вжити комлексних заходів задля забезпечення права на свободу мирних зібрань та вираження поглядів для учасників та учасниць ЛГБТІ-маршу “Одеса-прайд”, що відбудеться 28 серпня. Правоохоронні органи також мають швидко та ефективно розслідувати погрози фізичної розправи та заклики до насильства, що отримують організатори “Одеса-прайду” з боку ксенофобних угруповань", - зазначили в організації.

Додамо

Попередню прайд-акцію в Одесі, що відбувалася 30 серпня 2020 року, учасниці та учасники якої хотіли утворити живий ланцюг солідарності, було зірвано ксенофобними угрупованнями, і "влада не змогла забезпечити ефективний захист події", зауважили в Amnesty International в Україні.