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В Одессе угрожают участникам будущего ЛГБТИ-марша: Amnesty International призвала власти отреагировать

Киев  •  УНН

 • 20527 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Местная власть должна защитить ЛГБТИ-марш "Одесса-прайд", который состоится 28 августа в Одессе, на фоне ксенофобских угроз. С таким заявлением выступили в международной правозащитной организации Amnesty International, пишет УНН.

Цитата:

"Накануне марша, неизвестные расклеили по городу листовки с лицами одесских ЛГБТИ-активисток и активистов, в которых их назвали врагами. 24 августа произошло нападение на одного из волонтеров "Одесса-прайда" из-за его банданы в цветах радуги. Нападение было зафиксировано на видео, на котором видно, как четверо мужчин окружили волонтера, и трое из них пытаются вырвать у него бандану", - сообщили в Amnesty International в Украине.

Детали

Также указано, что 10 августа представитель одной из ксенофобских группировок Одессы опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, с призывом "повторить Тбилиси" относительно нынешнего "Одесса-прайда". "Сообщение, очевидно, намекает на жестокие нападения, произошедшие во время анти-ЛГБТИ протестов в Тбилиси 5 июля", - указали правозащитники.

"Также 29 мая неизвестные побили окна и разбили камеру наблюдения офиса организации "LGBT Association LIGA", - рассказали в Amnesty International в Украине.

Реакция правозащитников

"Amnesty International призывает украинскую власть принять комлексные меры для обеспечения права на свободу мирных собраний и выражения для участников и участниц ЛГБТИ-марша "Одесса-прайд", который состоится 28 августа. Правоохранительные органы также должны быстро и эффективно расследовать угрозы физической расправы и призывы к насилию, которые получают организаторы "Одесса-прайда" со стороны ксенофобских группировок", - отметили в организации.

Добавим

Предварительнаю прайд-акцию в Одессе, проходившую 30 августа 2020 года, участницы и участники которой хотели создать живую цепь солидарности, было сорвано ксенофобскими группировками, и "власть не смогла обеспечить эффективную защиту события", отметили в Amnesty International в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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