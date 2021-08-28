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В Одессе начался ЛГБТ-марш

В Одессе начался ЛГБТ-марш

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе возле Воронцовской колоннады начался ЛГБТ-марш. В нем приняли участие десятки активистов, передает УНН.

Детали

На марш собрались десятки активистов. Ряд из них держит в руках большое полотно на котором написан слоган: "Жить свободно, жить без страха".

Организаторы призвали не обращать внимания на провокации и также высказали предположение, что они будут.

Известно, что колонна двинется Приморским бульваром на Дерибасовскую.

Колонну охраняют правоохранители.

Напомним

Посольство США в Украине выпустило предупреждение для безопасности граждан США в связи с проведением ЛГБТ-прайдов в Одессе, Харькове и Киеве.

Ведомство отметило, что существует вероятность насилия вблизи митингов, поскольку они привлекли значительное негативное внимание экстремистских групп в Интернете.

В связи с этим, в миссии США в Украине рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности.

Накануне ЛГБТ марша в Одессе, участникам марша начали поступать угрозы. Правозащитники Amnesty International призвали власти отреагировать.

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