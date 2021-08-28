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Полиция о столкновениях в Одессе: задержано 51 нарушителя, 29 правоохранителей получили ожоги глаз

Полиция о столкновениях в Одессе: задержано 51 нарушителя, 29 правоохранителей получили ожоги глаз

Киев  •  УНН

 • 21430 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе в результате столкновений с полицией задержано 51 нарушителя, 29 правоохранителей получили ожоги глаз после применения слезоточивого газа. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Николай Семенишин, передает УНН.

По словам Семенишина, группа молодых людей с применением слезоточивого газа беспричинно пытались напасть и нанести телесные повреждения работникам полиции и НГУ.

Цитата

"По состоянию на сейчас, задержано 51 правонарушителя. 29 правоохранителей получили ожоги глаз от слезоточивого газа, им оказана первая помощь", - сообщил правоохранитель.

Детали

По его словам, данное событие квалифицируется по трем статьям - угроза и сопротивление работнику правоохранительных органов; хулиганство с особой дерзостью; организация массовых беспорядков.

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"Мы дадим оценку правонарушителям. Это будет уроком для молодых людей, которые беспричинно нарушили порядок. Сейчас работает 4 следственно-оперативные группы. Заокументированны действия каждого правонарушителя", - резюмировал Семенишин.

Ранее

Как сообщал УНН, в Одессе после завершения ЛГБТ-марша произошли столкновения между активистами "Традиции и порядка" и полицией. В результате правоохранители задержали более 20 человек.

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