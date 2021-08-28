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Столкновения с десятками задержанных во время прайда ЛГБТ в Одессе: глава полиции заявил, что "существенных нарушений" не было

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Председатель ГУНП Одесской области Николай Семенишин заявил, что правоохранители обеспечили правопорядок во время "Марша равенства" в Одессе. Несмотря на это, во время акции были задержаны десятки человек, а почти 30 правоохранителей получили ожоги глаз, передает УНН.

Детали

Семенишин заявил, что в центре города дежурили более 1,1 тыс. сотрудников полиции, Национальной гвардии и ГСЧС. Шествие сопровождали спецподразделения полиции и полиция диалога, которые прошли курс учений по скандинавской модели.

Цитата

“Во время прайда произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников акции. Лиц, которые пытались нарушать правопорядок, оттеснили, один из них пригласили в отделение полиции для составления административных материалов за мелкое хулиганство, предусмотренное статьей 173 КУоАП. В целом же благодаря мощным превентивным мерам безопасности, принятым правоохранительными органами, существенных нарушений во время прайд ходы 2021 в Одессе допущено не было”, — отметил Николай Семенишин.

Напомним

Ранее начальник ГУ НП в Одесской области Семенишин заявил, что в результате столкновений с полицией во время акции были задержаны 51 нарушитель, 29 правоохранителей получили ожоги глаз после применения слезоточивого газа.

Как сообщал УНН, в Одессе после завершения ЛГБТ-марша прошли столкновения между активистами “Традиции и порядка” и полицией. В результате правоохранители задержали более 20 человек.

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