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Суспільство очікує від влади адекватної оцінки наслідків карантину і підтримки - експерт

Київ • УНН

 • 20537 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Суспільство і національний бізнес очікують від державних органів адекватної оцінки наслідків карантину для економіки країни і підтримки тих галузей, які постраждали найбільше. Про це економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук пише в своєму блозі.

Як мінімум шість пунктів він пропонує для полегшення післякарантинного відновлення бізнес-середовища:

— Перш за все, це повинна бути фінансова одноразова допомога для представників малого бізнесу, діяльність якого потрапила під заборону з боку держави.

— Національний банк спільно з комерційними банками повинен не просто знизити облікову ставку до 8%, а також розробити і впровадити програми кредитних канікул до 6 місяців на всі кредити, видані під фінансування бізнес-проектів, а також іпотечне кредитування для населення.

— Уряд повинен зняти всі регуляторні обмеження на період дії карантину для компаній, що забезпечують продуктову безпеку (!) країни і заборонити держорганам виконавчої влади втручатися в господарську діяльність зазначених компаній. Особливо це стосується АМКУ і його неправомірних дій, коли він починає надсилати компаніям листи з власними рекомендаціями як їм вести свій бізнес.

— Міністерство фінансів спільно з Міністерством економіки повинні домовитися з виробниками соціальної групи товарів і роздрібними продуктовими мережами про мінімальну торговельну націнку на список з 25-30 найменувань товарів, що становлять основу споживчого кошика щоденного споживання. Зі свого боку, держава на вказаний список товарів повинна встановити нульовий рівень оподаткування — що дозволить знизити роздрібну ціну на ці товари до 35-40%.

— Всі закупівлі за кошти держбюджета проводити виключно в українських компаніях, стимулювати їх розвиток різними фіскальними інструментами, цільовими дотаціями під затверджені держпрограми, а також кредитними коштами на спеціальних умовах якщо вони використовуються для розширення виробничої бази.

— Для населення — на період карантину знизити рахунки за воду, газ, електрику за рахунок скасування оподаткування, а також регульованого зниження норм рентабельності держпідприємств задіяних в наданні цих послуг.

“Насправді — інструментів для стимулювання економіки багато. Їх просто потрібно використовувати! І що головне — необхідно підтримувати ті національні компанії, які самі проявляють ініціативу для вирішення загальної проблеми виходу з важкої економічної ситуації.

Наприклад, з метою вирішення проблеми зростаючого безробіття агрохолдинг „МХП“ заявив про намір створення нових робочих місць. Безумовно, перш за все в тих історичних регіонах, де знаходяться підприємства компанії. Але, крім цього компанія разом з представниками місцевої влади де розташовані її підприємства ініціює інноваційну програму створення центрів глобальної урбанізації з метою зробити більш комфортним життя людей у ​​сільській місцевості”, — зазначив Гарбарук.

Він переконаний, що саме такі ініціативи і можуть стати основою створення нової системи взаємин в суспільстві, коли соціально відповідальний національний бізнес підтримує свій народ, а держава створює всі умови не тільки для виходу з кризи, але перш за все — для створення умов роботи для населення всередині України, а не пошуку щастя за її рубежами.

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