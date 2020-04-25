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Общество ожидает от власти адекватной оценки последствий карантина и поддержки - эксперт

Общество ожидает от власти адекватной оценки последствий карантина и поддержки - эксперт

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Общество и национальный бизнес ожидают от государственных органов адекватной оценки последствий карантина для экономики страны и поддержки тех отраслей, которые пострадали больше всего. Об этом экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук пишет в своем блоге.

Как минимум шесть пунктов он предлагает для облегчения послекарантинного возобновления бизнес-среды:

— Прежде всего, это должна быть финансовая единоразовая помощь для представителей малого бизнеса, деятельность которого попала под запрет со стороны государства.

— Национальный банк совместно с коммерческими банками обязан не просто снизить учётную ставку до 8%, а также разработать и внедрить программы кредитных каникул до 6 месяцев на все кредиты, выданные под финансирование бизнес-проектов, а также ипотечное кредитование для населения.

— Правительство должно снять все регуляторные ограничения на период действия карантина для компаний обеспечивающих продуктовую безопасность (!) страны и запретить гос.органам исполнительной власти вмешиваться в хозяйственную деятельность указанных компаний. Особенно это касается АМКУ и его неправомерных действий, когда он начинает присылать компаниям письма с собственными рекомендациями как им вести свой бизнес.

— Министерство финансов совместно с Министерством экономики должны договориться с производителями социальной группы товаров и розничными продуктовыми сетями о минимальной торговой наценке на список из 25-30 наименований товаров, составляющих основу потребительской корзины ежедневного потребления. Со своей стороны, государство на указанный список товаров должно установить нулевой уровень налогообложения — что позволит снизить розничную цену на эти товары до 35-40%.

— Все закупки за средства гос.бюджета проводить исключительно у украинских компаний, стимулировать их развитие различными фискальными инструментами, целевыми дотациями под утверждённые гос.программы, а также кредитными средствами на специальных условиях если они используются для расширения производственной базы.

— Для населения — на период карантина снизить счета за воду, газ, электричество за счёт отмены налогообложения, а также регулируемого снижения норм рентабельности гос.предприятий задействованных в предоставлении этих услуг.

“На самом деле — инструментов для стимулирования экономики много. Их просто нужно использовать! И что главное — необходимо поддерживать те национальные компании, которые проявляют сами инициативу для решения общей проблемы выхода из тяжелейшей экономической ситуации.

Например, с целью решения проблемы растущей безработицы агрохолдинг „МХП“ заявил о намерении создания новых рабочих мест. Безусловно, прежде всего в тех исторических регионах, где находятся предприятия компании. Но, кроме этого компания вместе с представителями местной власти где расположены её предприятия инициирует инновационную программу создания центров глобальной урбанизации с целью сделать более комфортной жизнь людей в сельской местности”, — отметил Гарбарук.

Он убежден, что именно такие инициативы и могут стать основой создания новой системы взаимоотношений в обществе, когда социально ответственный национальный бизнес поддерживает свой народ, а государство создаёт все условия не только для выхода из кризиса, но прежде всего — для создания условий работы для населения внутри Украины, а не поиске счастья за её рубежами.

Украинские Национальные Новости

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