Суркіс досі не знайшов нового тренера для "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Українські ЗМІ продовжують активно обговорювати можливу відставку наставника "Динамо" Олександра Хацкевича. Однак, за даними журналістів проекту "ТаТоТаке", заміну чинному наставнику Ігор Суркіс досі так і не знайшов, передає УНН.
Днями в мережі з'явилася інформація, що команду може очолити іспанський фахівець Рауль Ріанчо, який раніше працював в київському клубі помічником Сергія Реброва.
Втім, ведучі шоу "ТаТоТаке" цю інформацію спростовують та стверджують, що іспанця в київському клубі не буде, зокрема, через конфлікт із власником ФК Ігорем Суркісом.
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Крім того, за даними журналістів, у президента "Динамо" на даний момент взагалі немає жодної конкретної кандидатури, що підвищує шанси Олександра Хацкевича продовжити контракт з киянами.
Нагадаємо, що в поточному сезоні "Динамо" зайняло 2-ге місце в УПЛ, а на стадії чвертьфіналу вилетіло з Кубка України.
Також нагадаємо, за словами футбольного журналіста Віктора Вацка, джерелом проблем "Динамо" є керівництво клубу.
Минулого року вболівальники, навіть, сформували петицію до місцевої влади Києва із вимогою повернути ФК "Динамо" у власність міста.