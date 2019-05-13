Ультрас до дня народження "Динамо": спостерігати за командою сьогодні гірко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Ультрас "Динамо" у власному Тelegram-каналі привітали клуб з 92-річчям та зазначили, що їм прикро сьогодні спостерігати за регресом команди, передає УНН.
"Сьогодні нашому Славетному клубу виповнюється 92 роки! За цей час було здобуто безліч трофеїв, великих перемог, геніальні гравці та тренери примножували славу нашого Клубу.
Ми вдячні всім, хто прославляв біло-сині кольори! З іншого боку, протягом довгого періоду ми спостерігаємо за регресом. Поодинокі трофеї, безліч провальних трансферів, падіння відвідуваності матчів, відсутність маркетингових кампаній. Ми вже не є рекордсменами за кількістю здобутих Кубків та Суперкубків України...
Нам гірко за цим спостерігати, але, не дивлячись ні на що, ми згадаємо слова з пісні, які для нас є сенсом життя: "За тобою ми до кінця йдемо. Твої кольори в серці назавжди будемо берегти!" - йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, за словами футбольного журналіста Віктора Вацка, джерелом проблем "Динамо" є керівництво клубу.