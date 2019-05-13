Ультрас ко дню рождения "Динамо": наблюдать за командой сегодня горько
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Ультрас "Динамо" в собственном Тelegram-канале поздравили клуб с 92-летием и отметили, что им обидно сегодня наблюдать за регрессом команды, передает УНН.
"Сегодня нашему Знаменитому клубу исполняется 92 года! За это время было добыто множество трофеев, больших побед, гениальные игроки и тренеры умножали славу нашего Клуба.
Мы благодарны всем, кто прославлял бело-синие цвета! С другой стороны, в течение долгого периода мы наблюдаем за регрессом. Одиночные трофеи, множество провальных трансферов, падение посещаемости матчей, отсутствие маркетинговых кампаний. Мы уже не являются рекордсменами по количеству завоеванных Кубков и Суперкубка Украины ...
Нам горько за этим наблюдать, но, несмотря ни на что, мы вспомним слова из песни, которые для нас являются смыслом жизни: "За тобой мы до конца идем. Твои цвета в сердце навсегда будем беречь!" - говорится в сообщении.
Как писал УНН, по словам футбольного журналиста Виктора Вацко, источником проблем "Динамо" является руководство клуба.