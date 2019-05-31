Суркис до сих пор не нашел нового тренера для "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинские СМИ продолжают активно обсуждать возможную отставку наставника "Динамо" Александра Хацкевича. Однако, по данным журналистов проекта "ТаТоТаке", замену действующему наставнику Игорь Суркис до сих пор так и не нашел, передает УНН.
На днях в сети появилась информация, что команду может возглавить испанский специалист Рауль Рианчо, ранее работавший в киевском клубе помощником Сергея Реброва.
Впрочем, ведущие шоу "ТаТоТаке" эту информацию опровергают и утверждают, что испанца в киевском клубе не будет, в частности, из-за конфликта с владельцем ФК Игорем Суркисом.
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Кроме того, по данным журналистов, у президента "Динамо" на данный момент вообще нет никакой конкретной кандидатуры, что повышает шансы Александра Хацкевича продлить контракт с киевлянами.
Напомним, что в текущем сезоне "Динамо" заняло 2-е место в УПЛ, а на стадии четвертьфинала вылетело из Кубка Украины.
Также напомним, по словам футбольного журналиста Виктора Вацко, источником проблем "Динамо" является руководство клуба.
В прошлом году болельщики даже сформировали петицию к местным властям Киева с требованием вернуть ФК "Динамо" в собственность города.