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Сумщина: ворог за ніч обстріляв п'ять прикордонних громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Ворог за ніч і ранок вісім раз обстріляв п'ять прикордонних громад Сумської області. За попередніми даними обійшлось без людських втрат та руйнувань. Про це пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Сумщина: ворог за ніч обстріляв п'ять прикордонних громад

Деталі

Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (10 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Есманська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Ворожбянська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Доповнення

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Одесу, другої за тиждень, загинули троє людей, 13 поранено, під завалами можуть бути люди.

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