Сумщина: ворог за ніч обстріляв п'ять прикордонних громад
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Ворог за ніч і ранок вісім раз обстріляв п'ять прикордонних громад Сумської області. За попередніми даними обійшлось без людських втрат та руйнувань. Про це пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.
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- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (10 вибухів).
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- Зноб-Новгородська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
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- Есманська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
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- Ворожбянська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
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- Білопільська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).
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Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
Внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Одесу, другої за тиждень, загинули троє людей, 13 поранено, під завалами можуть бути люди.
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