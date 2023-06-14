Сумщина: враг за ночь обстрелял пять приграничных громад

Детали

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Ворожбянская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.



Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (10 взрывов).



Зноб-Новгородская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).



Эсманская община: был минометный обстрел (3 взрыва).



Ворожбянская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).



Белопольская громада: был минометный обстрел (12 взрывов).



Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Одессу, второй за неделю, погибли три человека, 13 ранены, под завалами могут быть люди.

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