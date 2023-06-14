Сумщина: враг за ночь обстрелял пять приграничных громад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Враг за ночь и утро восемь раз обстрелял пять приграничных общин Сумской области. По предварительным данным обошлось без человеческих потерь и разрушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Ворожбянская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.
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- Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (10 взрывов).
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- Зноб-Новгородская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
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- Эсманская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
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- Ворожбянская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).
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- Белопольская громада: был минометный обстрел (12 взрывов).
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Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнение
В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.
В результате ночной ракетной атаки российских войск на Одессу, второй за неделю, погибли три человека, 13 ранены, под завалами могут быть люди.
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