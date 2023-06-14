Ворог вночі атакував Кіровоградщину: є влучання "шахедів" у Світловодську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські війська вночі атакували з повітря Кіровоградську область, де є влучання ударних дронів Shahed в об’єкт інфраструктури, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання «шахедів» в об’єкт інфраструктури в Світловодську. Пожежу оперативно локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав Райкович у Telegram.
Нагадаємо
Цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет “Х-22”, крилатих ракет морського базування “Калібр”, застосував "шахеди" по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.