Враг ночью атаковал Кировоградскую область: есть попадание "шахедов" в Светловодске

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"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание «шахедов» в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали. Обошлось без погибших и травмированных", - написал Райкович в Telegram.

Напомним

Этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет “Х-22”, крылатых ракет морского базирования “Калибр”, применил "Шахеды" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.