Враг ночью атаковал Кировоградскую область: есть попадание "шахедов" в Светловодске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские войска ночью атаковали с воздуха Кировоградскую область, где есть попадания ударных дронов Shahed в объект инфраструктуры, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание «шахедов» в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали. Обошлось без погибших и травмированных", - написал Райкович в Telegram.
Напомним
Этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет “Х-22”, крылатых ракет морского базирования “Калибр”, применил "Шахеды" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.