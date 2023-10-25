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Судова влада робить, що хоче, і викручує Закон як їй потрібно – адвокат

Київ • УНН

 • 287803 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Через відсутність правової норми щодо відповідальності суддів судова влада робить те, що хоче, й викручує закон так, як їй потрібно в певній ситуації. Таку думку, коментуючи законодавчу ініціативу Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запобігання та протидії зловживанням суддівськими повноваженнями, в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Айлекс» Ростислав Попович.

Судова влада робить, що хоче, і викручує Закон як їй потрібно – адвокат

Цитата

«Питання щодо відповідальності суддів, напевно, вже перейшло певні категорії й межі в часі. Тому що рішення Конституційного Суду відносно неконституційності норми щодо відповідальності суддів прийняте давно, а Верховна Рада так й не прийняла норми, яка б передбачала відповідальність суддів, в Кримінальний Кодекс. Вже декілька років судді без певної відповідальності, а Вища рада правосуддя не працює. Фактично, судова влада робить те, що хоче й викручує закон так, як їй потрібно в певній ситуації», - вважає адвокат.

За його словами, якщо говорити про рішення колегії суддів Верховного Суду, які під час слухання касаційної скарги захисту екс-нардепа Олександра Шепелева зарахували йому у строк вироку екстрадиційний арешт у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосували до цього екстрадиційного ув’язнення так званого «Закону Савченко», а також про інші подібні справи, «є ряд питань, чому так сталося».

«Є ряд питань тому, що ми на сьогоднішній день бачимо конструкцію того, як працює ВС. Думаю, зі мною погодиться досить велике коло і правників, і адвокатів, які кожен день в суді. Вибачте, але ми кожен понеділок прокидаємося з новим рішенням ВС, з новим рішенням Великої палати, з новим рішенням Об’єднаної палати. І ці рішення й думки постійно змінюються. Поки ви дійдете до логічного процесу винесення певного рішення, у вас практика зміниться декілька раз - просто «штампують» для певних осіб чи для певних категорій справ. Такого не повинно бути. Ми повинні розуміти, що практика усталена», - визначив проблему Ростислав Попович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокат про рішення колег Князєва по ВС у справі Шепелева: це маніпуляція законами

Говорячи про рішення суддів у справі Шепелева, він зазначив, що практика застосування «Закону Савченко» не усталена судом – «хтось щось вирвав собі із контексту і вирішив, що можна прийняти, умовно, рішення». На думку адвоката, кримінальна відповідальність суддів за винесення завідомо неправомірних рішень унеможливить подібні рішення у майбутньому. Однак, вважає Попович, повинна бути чітка межа відповідальності, прописана в статті Кримінального Кодексу.

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«Суддя повинен розуміти, що він відповідатиме за порушення підсудності справи. Чітка норма повинна бути там, де суддя вийшов за межі певних повноважень», - пояснив адвокат.

Він додав, що механізм відповідальності за неправосудне рішення має бути чітким та не дозволяти зловживання ні суддям, ні правоохоронній системі.

«Судова гілка влада має чітко розуміти, по яких вона іде рейках: звідси до сюди рішення правомірне, а переступивши оцю межу рішення стає неправомірним», - резюмував Ростислав Попович.

Нагадаємо

Експерти – правники останнім часом наголошують на тому, що у певних судових рішеннях можлива наявність «корупційної складової». Зокрема, у якості прикладу вказується на рішення суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду В’ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець у справі екснардепа Олександра Шепелева.

Раніше Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Верховного Суду зарахувала йому у строк вироку екстрадиційний арешт у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званого «Закону Савченко». Таким чином виявилося, що Шепелев вже відбув своє покарання за втечу з-під варти. Однак наразі колишній нардеп, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

На думку відомого юриста та адвоката Ростислава Кравця, згадане рішення суддів є наслідком того, що у Верховному Суді маніпулюють законами. У свою чергу юрист Денис Ципін вважає, що судді порушили власну практику Верховного Суду, а це може свідчити про корупційну складову. Крім того, представники Офісу очищення судової системи наголосили, що судді підіграли Шепелеву.
У свою чергу керівник експертної групи «Бюро аналізу політики» Віктор Бобиренко припустив, що у рішенні суддів «є якась корупційна складова, що це рішення приймалося для когось й під когось», а політолог Микита Трачук зазначив, що дії суддів можуть бути результатом великої некомпетентності суддів або якогось елементу політичної корупції.

Рішення суддів у справі Шепелева вважають неоднозначним навіть співавтори «Закону Савченко» Іван Крулько, Микола Паламарчук та Леонід Ємець. На їх думку, таке використання згаданого Закону не було коректним.

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