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Адвокат про рішення колег Князєва по ВС у справі Шепелева: це маніпуляція законами

Адвокат про рішення колег Князєва по ВС у справі Шепелева: це маніпуляція законами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Рішення суддів Верховного Суду, які під час розгляду касаційної скарги захисту екснардепа Олександра Шепелева двічі допустилися помилок - у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, та у використанні «закону Савченко», є наслідком того, що у ВС маніпулюють законами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив відомий юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Цитата

«Що стосується оцих зарахувань (день за два у справі Шепелева – ред.) – звичайно, ті випадкові люди, які потрапили до ВС, які вигадали словосполучення «верховенство права» – хоча, насправді, це помилка перекладу, і йдеться про «верховенство закону» – вони постійно маніпулюють законами і, залежно від температури повітря на вулиці, вони закон або застосовують, або вигадують свій. І такі справи – їх безліч у ВС», - підкреслив він.

На його думку, справа Шепелева не є винятком у практиці ВС. Юрист вважає, що «це не поодинокі випадки і це не виключно Шепелев».

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«Сама Велика палата дає приклади того, як можна порушувати законодавство, маніпулювати законами і знущатися над правовою визначеністю. Тому, якщо бути відвертими, не можна сказати, що це помилки. Це наразі така робота Великої палати. Їх існування – це одна велика помилка», - підкреслив Ростислав Кравець.

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Юрист вважає, що судді ухвалюють рішення, виходячи з власного бачення тієї чи іншої справи, а не з норм законодавства.

«З огляду на всі ці обставини на сьогодні, що стосується справи Шепелева – вони так вирішили, вони так бачать. Я художник – я так бачу. Тобто їх робота не має нічого спільного з нормами закону», - резюмував Ростислав Кравець.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні.

Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В'ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув'язнення так званий закон Савченко, зарахувавши день за два – хоча це суперечить нормам чинного законодавства.

Окрім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ – вбивства та їх замовлення, фінансові махінації. Шепелев є фігурантом ще низки кримінальних проваджень, а також має ще один вирок – 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

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