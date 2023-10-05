Адвокат о решении коллег Князева по ВС по делу Шепелева: это манипуляция законами

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«Что касается этих зачислений (день за два по делу Шепелева – ред.) – конечно, те случайные люди, которые попали в ВС, которые придумали словосочетание «верховенство права» – хотя, на самом деле, это ошибка перевода, и речь идет о «верховенстве закона» – они постоянно манипулируют законами и, в зависимости от температуры воздуха на улице, они закон либо применяют, либо придумывают свой. И такие дела – их множество в ВС», - подчеркнул он.

По его мнению, дело Шепелева не является исключением в практике ВС. Юрист считает, что «это не единичные случаи и это не исключительно Шепелев».

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«Сама Большая палата дает примеры того, как можно нарушать законодательство, манипулировать законами и издеваться над правовой определенностью. Поэтому, если быть откровенными, нельзя сказать, что это ошибки. Это сейчас такая работа Большой палаты. Их существование – это одна большая ошибка», - подчеркнул Ростислав Кравец.

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Юрист считает, что судьи принимают решения, исходя из собственного видения того или иного дела, а не из норм законодательства.

«Учитывая все эти обстоятельства на сегодняшний день, что касается дела Шепелева – они так решили, они так видят. Я художник – я так вижу. То есть их работа не имеет ничего общего с нормами закона», - резюмировал Ростислав Кравец.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице.

Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец во время рассмотрения кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустилась ошибок, сначала в зачете срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый закон Савченко, засчитав день за два – хотя это противоречит нормам действующего законодательства.

Кроме того, Александр Шепелев, который во время сокрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел – убийства и их заказы, финансовые махинации. Шепелев является фигурантом еще ряда уголовных производств, а также имеет еще один приговор – 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.