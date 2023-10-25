Судебная власть делает, что хочет, и выкручивает Закон как ей нужно - адвокат

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«Вопрос об ответственности судей, наверное, уже перешел определенные категории и границы во времени. Потому что решение Конституционного Суда относительно неконституционности нормы об ответственности судей принято давно, а Верховная Рада так и не приняла нормы, которая бы предусматривала ответственность судей, в Уголовный Кодекс. Уже несколько лет судьи без определенной ответственности, а Высший совет правосудия не работает. Фактически, судебная власть делает то, что хочет и выкручивает закон так, как ей нужно в определенной ситуации», - считает адвокат.

По его словам, если говорить о решении коллегии судей Верховного Суда, которые во время слушания кассационной жалобы защиты экс-нардепа Александра Шепелева засчитали ему в срок приговора экстрадиционный арест в СИЗО рф без, собственно, экстрадиции в Украину, и применили к этому экстрадиционному заключению так называемый «Закон Савченко», а также о других подобных делах, «есть ряд вопросов, почему так произошло».

«Есть ряд вопросов потому, что мы на сегодняшний день видим конструкцию того, как работает ВС. Думаю, со мной согласится достаточно большой круг и юристов, и адвокатов, которые каждый день в суде. Извините, но мы каждый понедельник просыпаемся с новым решением ВС, с новым решением Большой палаты, с новым решением Объединенной палаты. И эти решения и мнения постоянно меняются. Пока вы дойдете до логического процесса вынесения определенного решения, у вас практика изменится несколько раз - просто «штампуют» для определенных лиц или для определенных категорий дел. Такого не должно быть. Мы должны понимать, что практика устоявшаяся», - определил проблему Ростислав Попович.

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Говоря о решении судей по делу Шепелева, он отметил, что практика применения «Закона Савченко» не устоявшаяся судом – «кто-то что-то вырвал себе из контекста и решил, что можно принять, условно, решение». По мнению адвоката, уголовная ответственность судей за вынесение заведомо неправомерных решений сделает невозможным подобные решения в будущем. Однако, считает Попович, должна быть четкая граница ответственности, прописанная в статье Уголовного Кодекса.

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«Судья должен понимать, что он будет отвечать за нарушение подсудности дела. Четкая норма должна быть там, где судья вышел за пределы определенных полномочий», - пояснил адвокат.

Он добавил, что механизм ответственности за неправосудное решение должен быть четким и не позволять злоупотребления ни судьям, ни правоохранительной системе.

«Судебная ветвь власти должна четко понимать, по каким она идет рельсам: отсюда сюда решение правомерно, а переступив эту границу решение становится неправомерным», - резюмировал Ростислав Попович.

Напомним

Эксперты – юристы в последнее время отмечают, что в определенных судебных решениях возможно наличие «коррупционной составляющей». В частности, в качестве примера указывается на решение судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец по делу экс-нардепа Александра Шепелева.

Ранее Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Верховного Суда засчитала ему в срок приговора экстрадиционный арест в СИЗО рф без, собственно, экстрадиции в Украину, и применила к этому экстрадиционному заключению так называемого «Закона Савченко». Таким образом оказалось, что Шепелев уже отбыл свое наказание за побег из-под стражи. Однако сейчас бывший нардеп, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

По мнению известного юриста и адвоката Ростислава Кравца, упомянутое решение судей является следствием того, что в Верховном Суде манипулируют законами. В свою очередь юрист Денис Цыпин считает, что судьи нарушили собственную практику Верховного Суда, а это может свидетельствовать о коррупционной составляющей. Кроме того, представители Офиса очистки судебной системы отметили, что судьи подыграли Шепелеву.

В свою очередь руководитель экспертной группы «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко предположил, что в решении судей «есть какая-то коррупционная составляющая, что это решение принималось для кого-то и под кого-то», а политолог Никита Трачук отметил, что действия судей могут быть результатом большой некомпетентности судей или какого-то элемента политической коррупции.

Решение судей по делу Шепелева считают неоднозначным даже соавторы «Закона Савченко» Иван Крулько, Николай Паламарчук и Леонид Емец. По их мнению, такое использование упомянутого Закона не было корректным.