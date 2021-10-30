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Судова реформа: наступного тижня очікують "рішучих кроків" щодо Етичної ради ВРП та конкурсної комісії ВККСУ

Київ • УНН

 • 14704 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше. Перша може запрацювати вже чи не наступного тижня, а щодо другої - то до процесу невдовзі мають долучитися міжнародні експерти. Про це йшлося на черговій робочій зустрічі щодо імплементації судової реформи, про що повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Судова реформа: наступного тижня очікують "рішучих кроків" щодо Етичної ради ВРП та конкурсної комісії ВККСУ

Реформування ВККСУ та ВРП

Реформування ВККСУ та ВРП у межах судової реформи передбачено відповідним законодавством. 

Зокрема, визначаються конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП. Документ передбачає утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат у ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Спочатку туди обрали міжнародних експертів. 23 жовтня і Рада суддів України обрала кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при ВРП.

Голова Ради суддів Богдан Моніч зазначив, що й делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів ВККСУ "готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів". Заступник голови місії у посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, як вказано, зазначив, що, "за його інформацією, делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи, і незабаром має відбутися підготовча зустріч, що передуватиме першій офіційній зустрічі комісії". 

Додамо, ВККСУ бере участь у відборі нових суддів. Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила законопроект, що було першою спробою так званої судової реформи Президента Володимира Зеленського. Він набув чинності восени 2019 року. Документ, зокрема, передбачав розпуск складу ВККСУ і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Відтоді відбір нових суддів призупинено.

Цитата:

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ – ред.) рухалися вперед", – наголосив голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін висловив переконання, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше. За його словами, 15 кандидатів до складу ВРП чекають на створення Етичної ради, щоб проходити відповідні перевірки.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська висловила переконання, що наступного тижня Етична рада при ВРП буде створена, й наголосила, що її робота не має заважати безперервності діяльності ВРП. Вона запевнила, що подання Пленуму ВС до Конституційного Суду від 13 жовтня стосовно закону про ВРП не має на меті зупинити чи заблокувати судову реформу.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів. "Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу", – зазначила вона.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства під час реалізації реформи ВРП з метою його вдосконалення на шляху до якнайшвидшого завершення судової реформи.

Контекст

Верховна Рада у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. 5 серпня закон набув чинності. Очікувалося, що Етична рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників.

Також у липні схвалили закон про реформу ВККСУ. У вересні Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, який обиратиме членів ВККСУ.

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