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Запуск ключової реформи: Рада суддів визначилася з кандидатами до Етичної ради ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Рада суддів України визначилася з кандидатами до Етичної ради Вищої Ради Правосуддя. Про це інформує пресслужба РСУ, пише УНН.

Запуск ключової реформи: Рада суддів визначилася з кандидатами до Етичної ради ВРП

Цитата

“23 жовтня 2021 року Рада суддів України визначалася з кандидатами на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

Поідомляється, що члени РСУ проголосували за включення до бюлетнів всіх восьми кандидатів. Участь в засіданні взяли 29 представників органу суддівського самоврядування. Для переконливої підтримки кандидат має отримати 15 голосів.

За результатами таємного голосування за кандидатів до Етичної ради найбільшу кількість голосів отримали:
• Кишакевич Лев Юрійович — суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді — 26 голосів “за”;
• Трясун Юрій Ростиславович — cуддя Київського апеляційного суду — 24 голоси “за”;
• Сіверін Володимир Іванович — суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці — 20 голосів “за”;
• Чумаченко Тетяна Анатоліївна — суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді — 17 голосів “за”.

“Таким чином, до Вищої ради правосуддя Рада суддів України надішле рішення з рейтинговим списком кандидатів на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України у складі чотирьох кандидатів”, інформують в РСУ.

“Таким чином, до Вищої ради правосуддя Рада суддів України надішле рішення з рейтинговим списком кандидатів на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України у складі чотирьох кандидатів”, інформують в РСУ.

Додамо

На рішення РСУ відреагували аналітики з Фундації DEJURE, які стверджують, що мають питання до доброчесності двох із цих суддів — Володимира Сіверіна та Юрія Трясуна.

Зокрема, з їхніх слів, суддя Трясун був у складі колегії, яка відпустила “беркутівця”, підозрюваного у вбивстві трьох майданівців, який пізніше втік з України.

А до судді у відставці Володимира Сіверіна є питання щодо статків та втручання у роботу інших суддів.

Контекст

Верховна Рада в липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. 5 серпня закон набув чинності.

Він покликаний створити необхідну законодавчу основу для реформи судової системи. Зокрема, визначаються конкурсні засади добору кандидатів для призначення членом ВРП. Документ передбачає утворення Етичної ради, яка має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів ВРП.

До складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України; одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України; одна особа, запропонована Президією Національної академії правових наук України.

Очікувалося, що Етична рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників.

Згодом в Раді суддів повідомили, що починають відбір на посаду члена Етичного ради ВРП. Термін подачі кандидатами документів для участі спливав 21 жовтня.

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