Запуск ключевой реформы: Совет судей определился с кандидатами в Этический совет ВСП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Совет судей Украины определился с кандидатами в Этический совета Высшего Совета Правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ССУ, пишет УНН.
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"23 октября 2021 года Совет судей Украины определялся с кандидатами на должность члена Этического совета по квоте Совета судей Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Детали
Сообщается, что члены ССУ проголосовали за включение в бюллетени всех восьми кандидатов. Участие в заседании приняли 29 представителей органа судейского самоуправления. Для убедительной поддержки кандидат должен получить 15 голосов.
По результатам тайного голосования за кандидатов в Этический совет самое большое количество голосов получили:
• Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде - 26 голосов "за";
• Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда - 24 голоса "за";
• Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке - 20 голосов "за";
• Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде - 17 голосов "за".
"Таким образом, в Высший совет правосудия Совет судей Украины направит решения по рейтинговым списком кандидатов на должность члена этике совета по квоте Совета судей Украины в составе четырех кандидатов", информируют в ССУ.
"Таким образом, в Высший совет правосудия Совет судей Украины направит решения по рейтинговым списком кандидатов на должность члена Этического совета по квоте Совета судей Украины в составе четырех кандидатов", информируют в ССУ.
Добавим
На решения ССУ отреагировали аналитики из Фонда DEJURE, которые утверждают, что имеют вопросы к добродетели двух из этих судей - Владимиру Сиверину и Юрию Трясуну.
В частности, по их словам, судья Трясун был в составе коллегии, которая отпустила "беркутовца", подозреваемого в убийстве трех майдановцев, который позже бежал из Украины.
А к судье в отставке Владимиру Сиверину вопрос относительно доходов и вмешательства в работу других судей.
Контекст
Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068. 3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета. 5 августа закон вступил в силу.
Он призван создать необходимую законодательную основу для реформы судебной системы. В частности, определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП. Документ предусматривает создание Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов ВСП.
В состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины; один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.
Ожидалось, что Этический совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смог делегировать трех своих представителей.
Впоследствии в Совете судей сообщили, что начинают отбор на должность члена Этического совета ВСП. Срок подачи кандидатами документов для участия - 21 октября.